Ni los jueces de 'MasterChef' ni Chicote: Jordi Roca destapa al cocinero de TV con más dinero en el banco

Este lunes, 17 de febrero, David Broncano ha recibido en 'La Revuelta' al repostero Jordi Roca, quien ha entrado en el plató portando un bombo dulce al que no le faltaba un detalle. "Es, probablemente, el mejor regalo que nos han hecho", reconocía el presentador, impresionado con el detallazo que había tenido el invitado.

El pequeño de los hermanos Roca visitaba el programa de TVE para hablar del lanzamiento de su libro, 'La nevera medio llena, aquí no se tira nada'. Un proyecto que ha llevado a cabo junto a sus sobrinos, Marc y Martín Roca, hijos de Joan y Josep. Tras hablar sobre diversas cuestiones, como la distonía cervical que padece y que le afecta directamente a la musculatura de las cuerdas vocales, el chef no se libró de la pregunta de rigor: cuánto dinero tiene en el banco.

Lejos de eludirla, Jordi Roca no dudó en contestarla, tirando de sentido del humor: "Entre 8 y 9 millones… de pesetas, que me gusta más en pesetas (10.000 euros)", ha bromeado. Además, Broncano le lanzó otra pregunta: "¿Quién dirías que es el cocinero que más dinero ha ganado en España en la historia?". "Igual Arguiñano", clamó el presentador, mientras Grison incluía en la lista a Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nájera y Jordi Cruz, los jueces de 'MasterChef'.

"Arguiñano y los de 'MasterChef' (Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz) están por ahí…", reveló el repostero. "Los de 'MasterChef' están forradísimos, de verdad", añadió Jordi Roca sobre el patrimonio del jurado del talent culinario de TVE. Finalmente, y tras meditarlo unos segundos, eligió el nombre de Karlos Arguiñano: "Arguiñano se lleva la palma", terminó decantándose el chef, dando por vencedor al veterano presentador de Antena 3.

Y es que, el cocinero vasco no solamente cuenta con su restaurante en Zarautz, sino que también posee una productora, una escuela de cocinar y decenas de libros. "¡Cuidado con Chicote también!", advirtió Grison. En su caso, Jordi Roca ha explicado que en El Celler trabajan 300 personas, de ahí que las ganancias no sean millonarias: "Todo lo que ganamos lo reinvertimos".

En otro orden de cosas, el chef también habló de la disfonía cervical que padece, y que le afecta a la musculatura de sus cuerdas vocales, y lo que le provoca esa afonía que ya se ha convertido en su seña de identidad. De hecho, en el año 2016 se quedó casi sin voz debido a esa enfermedad. En 'La Revuelta' ha mostrado su verdadera voz. "Cuando me pongo agresivo, cuando grito se me oye que te cagas, es la voz media la que me cuesta un poco más", explicaba. "¡Cabrón!", exclamaba para confirmar su teoría.