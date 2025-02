¿Quién es el invitado en 'La Revuelta' de David Broncano de hoy, lunes 17 de febrero?

Tras cerrar la semana compitiendo con la entrevista de uno de sus invitados más deseados en 'El Hormiguero', David Broncano y su equipo regresan este lunes con más sorpresas. Para hacer frente a la visita de Mariano Rajoy al espacio de Antena 3, 'La Revuelta' apostó por recibir a Kilian Jornet y el grupo Cupido el pasado jueves.

La doble entrevista del espacio de La 1 se tradujo en un 14,1% de cuota de pantalla y 1.891.000 espectadores. Por su parte, 'El Hormiguero' logró un gran 18,7% de share y 2.482.000 seguidores gracias a la visita del expresidente del gobierno, que volvió a encumbrar al espacio de Pablo Motos a cifras similares a las de su última visita hace casi cuatro años.

Jordi Roca, el invitado de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy lunes, 17 de febrero 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Marc Márzquez, que regresará al espacio de Antena 3 para desvelar todos los detalles sobre su nuevo fichaje en el Ducati Leonovo Team. Por su parte, David Broncano recibirá a Jordi Roca.

Reconocido como mejor pastelero del mundo en 2013 y 2015 por The World's Best Restaurants, el catalán visita 'La Revuelta' este lunes para charlar sobre su amplia trayectoria en el mundo de la repostería. Su trabajo pasa por El Celler de Can Roca, el restaurante de tres estrellas Michelin que fundó junto a sus dos hermanos y Casa Cacao, la chocolatería que fundó en Girona.

Su constante innovación y experimentación en su trabajo han llevado con los años al invitado de David Broncano a publicar libros como 'Casa Cacao' o 'Anarkia', donde comparte la visión y técnica que le han encumbrado como una de las eminencias en el campo de los postres.

Jordi Roca padece disfonía, un trastorno que afecta a sus cuerdas vocales, impidiéndole controlar bien su voz y por ende hablar con claridad. El catalán lidia con este problema desde hace años, más concretamente diagnosticado como distonía cervical. Y pese a que ha probado distintos tratamientos, no ha logrado recuperar completamente la capacidad de hablar con fluidez.

Pablo Sainz-Villegas, la estrella musical de la noche

El tramo final de la noche contará con la música de Pablo Sainz-Villegas, que visitará por primera vez 'La Revuelta' para repasar su amplia trayectoria. El de la Rioja fue el primer guitarrista en tocar con la Filarmónica de Nueva York en más de 30 años, y entre sus mayores logros destacan sus más de 30 premios internacionales.

A su vez, ha actuado en escenarios de renombre como el Carnegie Hall de Nueva York o el Concertgebouw de Ámsterdam. Además de actuar en más de 40 países, el guitarrista ha trabajado con directores de la talla de Plácido Domingo, con quién ha colaborado en múltiples ocasiones.