Netflix cancela fulminantemente una de sus series más exitosas tras la polémica que le salpica

Gracias a movimientos como el #MeToo, hoy en día la sociedad está mucho más concienciada y preparada contra los abusos y agresiones sexuales. Algo que estaba a la orden del día en la industria audiovisual hace tan solo unas décadas (Harvey Weinstein, por ejemplo), en la actualidad hay multitud de herramientas para evitar dichos comportamientos en el set de rodaje. Ya lo contó recientemente Cameron Diaz cuando volvió a actuar en 'De nuevo en acción'. "La industria es muy diferente. Definitivamente tengo que decir que #MeToo lo cambió todo. Es palpable. Entras al set y es diferente", explicó en el podcast SkipIntro.

"Siempre había ese tipo en el set que te hacía pensar 'Dios, aquí viene otra vez'. Había capas y capas de cosas inapropiadas que simplemente tenías que aguantar. Nunca en toda mi carrera había visto a Recursos Humanos venir antes de una película a hablar sobre qué es apropiado y qué no. Y hay una línea directa, que tiene Netflix, para llamar anónimamente para informar cualquier problema que puedas estar sintiendo. El nivel de seguridad que sientes como mujer ahora en el set es... Nunca sentí eso antes de esta película". Y es que en Netflix está muy concienciados con detener ese tipo de abusos en sus producciones. Y quizá por eso hayan decidido cancelar 'The Sandman', una de sus series más exitosas.

Sandman enfrentado a Lucifer, interpretado por Gwendoline Christie.

Basada en los cómics de Neila Gaiman, se estrenó su primera temporada en 2022, con éxito entre la crítica y el público. La adaptación era brillante y tenía su propia voz. Visualmente increíble, 'Sandman' fue aplaudida por los fans del autor. Pero su segunda temporada se hacía de rogar. Hasta que se anunció que llegaría a lo largo de 2025. El problema es que será el final definitivo de la serie. Y pese a que su creador insiste en que estaba decidido de antemano que serían solo dos temporadas, las recientes acusaciones contra Neil Gaiman parecen decir lo contrario.

"La historia de 'The Sandman' siempre ha estado centrada única y exclusivamente en Sueño. Así que cuando revisamos qué quedaba por adaptar de él en los cómicos, nos dimos cuenta que sólo teníamos suficiente material para una temporada más", ha explicado Allan Heinberg para justificar el cierre de la ficción. "Estamos muy agradecidos a Netflix por habernos permitido realización esta versión tan fiel de la obra, una capaz de sorprender y deleitar por igual tanto a los lectores tan leales de los cómics como a nuevas audiencias".

Acusaciones contra Neil Gaiman

Pero el timing del anuncio quizá ha jugado en su contra. Porque justo coincide en el tiempo con las denuncias de varias mujeres contra el popular autor Neil Gaiman, por conductas inapropiadas. Con un extenso artículo en New York Magazine, varias de estas mujeres acusan a Gaiman de agresión sexual. Una liebre que se levantó en el podcast The Tortoise el pasado verano de 2024.

Según el artículo, varias mujeres (todas en su veintena), habrían sufrido abusos por parte de Gaiman, con relaciones sexuales no consentidas. El autor se defendió en una carta abierta en su blog personal. "Nunca he tenido relaciones no consensuadas con nadie", aunque admitió que habría cosas que debería haber hecho mejor. Y, aunque Netflix aduce a que la cancelación solo tiene que ver con decisiones creativas, todo parece indicar que la plataforma ha querido dejar de lado una serie que va a ser el centro de todas las polémicas.

Así es 'Sandman', la serie cancelada por Netflix

Después de pasar años encarcelado, Morfeo (el Rey de los Sueños) emprende un viaje por diferentes mundos para encontrar lo que le fue arrebatado y recuperar su poder.

En el reparto encontramos a Tom Sturridge como el Sueño de los Eternos; Gwendoline Christie es Lucifer; Sanjeev Bhaskar y Asim Chaudhry son Caín y Abel; Charles Dance es Roderick Burgess; Vivienne Acheampong es Lucienne, y Boyd Holbrook es el Corintio.