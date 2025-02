Los 7 mayores estrenos de series y películas del 10 al 16 de febrero en Netflix, Prime Video, Movistar+ o Disney+

Llega por fin la semana de San Valentín a plataformas de streaming. Cuando hemos querido darnos cuenta, ya estamos casi a mediados de febrero, hemos dejado enero (y su cuesta) atrás, y ya tenemos que empezar a apuntar nuevos estrenos para disfrutarlos. Tanto Netflix, como Prime Video, Movistar Plus+ o Disney Plus traen una buena batería de títulos para disfrutar esta semana. Algunos son regresos muy esperados, otros nuevos títulos que estamos deseando ver.

Y, entre esos regresos, tenemos que destacar dos finales. Los dos, curiosamente, en Netflix. Uno de ellos, el desenlace de 'Cobra Kai', la serie secuela de 'Karate Kid', y que se ha convertido en una de las ficciones más longevas de la plataforma. Por otro lado, tenemos 'Valeria', la serie basada en los libros de Elisabet Benavent, que también llega a su final con su temporada 4. Y sí, se estrena el día de San Valentín.

Hablando de romances, también tenemos que comentar el estreno del sin-off/remake 'Culpa Mía: Londres', en Prime Video, con una nueva adaptación del primero libro de Mercedes Ron de la saga 'Culpables'. Y, por supuesto, tres estrenos españoles muy esperados. Por un lado, la serie 'La vida breve' de Movistar Plus+. Por otro lado, la llegad a streaming de 'La infiltrada', reciente ganadora del Goya. Y, por supuesto la serie secuela de 'Física o Química'.

Estrenos en Netflix

Cobra Krai (Temporada 6, Parte 3)

Sinopsis: 30 años después de su enfrentamiento final en el torneo de kárate 'All Valley', Johnny Lawrence está en un mal momento de su vida. Sin embargo, tras ayudar a Miguel, un chico que sufre bullying, Johnny decide volver a abrir el dojo 'Cobra Kai'. El problema es que esto vuelve a desatar la rivalidad con Daniel LaRusso, que ahora es un hombre de negocios felizmente casado, pero al que le falta algo tras la muerte de su mentor, el Sr. Miyagi.

"La sexta temporada amplía el universo de Karate Kid/Cobra Kai más que las cinco primeras juntas. La construcción del mundo ha sido realmente estimulante. Me emociona que todo el mundo vea la diversidad de escenas que hemos estado rodando episodio tras episodio. Estamos visitando muchos lugares nuevos del universo Miyagi". Así ha explicado el final Jon Hurwitz, uno de los creadores de la serie.

'Cobra Kai' se ah convertido en una adaptación secuela brillante del clásico 'Karate Kid'. Ya no solo por el respeto a la original, contando además con los mismos protagonistas, sino por su historia tan adictiva que se ha alargado durante todos estos años. La última temporada, para mantener el hype, se ha dividido en tres partes, y ahora nos llega el desenlace definitivo.

Fecha de estreno: 13 de febrero

Valeria (Temporada 4)

Sinopsis: Valeria tiene que tomar decisiones importantes que cambiarán su futuro amoroso y laboral. Carmen se enfrenta a los retos de la maternidad, mientras que Nerea busca el equilibrio entre su carrera independiente y su relación con Georgina. Lola, por su parte, atraviesa otra crisis emocional, cuestionándose su futuro con su novio Rai.

Llega la esperada última temporada de una de las series más famosas de Netflix España. La saga literaria creada por Elísabet Benavent no solo ha arrasado en ventas en las librerías de más de medio mundo, sino también en la plataforma. Se ha convertido en una de las series marca de Netflix, y sus protagonistas, son casi como nuestras propias Carrie, Samantha, Charlotte y Miranda.

“Esta cuarta entrega despierta emociones encontradas. Por encima de todo, me hace feliz, pero también me hace sentir nostalgia, porque con ella termina un ciclo y decimos adiós a este proyecto tan especial. Sin embargo, nos despedimos por todo lo alto, con una temporada emocionante, inspiradora y, cómo no, romántica y contemporánea, con la que esperamos que todos puedan sentirse identificados, pero también soñar. Porque si algo me ha enseñado 'Valeria' es a soñar”. Así describe estos nuevos episodios la propia autora. Y es que esta temporada final va a ser un desenlace a la altura de una de las series españolas más famosas de Netflix.

Fecha de estreno: 14 de febrero

Estrenos en Prime Video

Culpa Mía: Londres

Sinopsis: Cuando la madre de Noah, Ella, se enamora del millonario William, las dos se trasladan de América a Londres para vivir con él y su hijo Nick. A su llegada, Noah, de 18 años, conoce a Nick, que es completamente opuesto a ella, pero entre los dos surge una atracción inmediata. Noah pasa el verano adaptándose a su nueva vida, haciendo nuevos amigos de los diversos círculos de Nick, y navegando por una complicada relación con él mientras luchan por mantener a raya la atracción. Pero, sin que Noah lo sepa, su padre, del que no sabía nada, ha salido de la cárcel y empieza a seguir todos sus movimientos...

Volvemos al romance entre hermanastros más famoso de la literatura (y de las plataformas de streaming). El éxito absoluto de la saga 'Culpables' creada por Mercedes Ron tiene una nueva adaptación. En este caso, la acción se traslada a Londres y tiene algunos cambios con la historia original. Pero el espíritu sigue intacto. Asha Banks conocida por su participación en 'Asesinato para principiantes' y el actor Mathew Broome, quien dio vida a Guy en 'The Buccaneers: aristócratas por amor', son el dúo protagonista. Y no tienen nada que envidiar a Gabriel Guevara y Nicole Wallace.

Fecha de estreno: 13 de febrero

Estrenos en Movistar Plus+

La vida breve

Sinopsis: Como cualquier joven, Luis está a punto de experimentar grandes cambios. Le casan con una prima desconocida y va a heredar el trono de España. En pleno s. XVIII esto sería un episodio feliz en la vida de cualquier príncipe, pero a Luis no se lo van a poner fácil.

La serie recrea los sorprendentes acontecimientos que tuvieron lugar durante el reinado más corto de la historia de España con el monarca más desconocido: Luis I, hijo de Felipe V. Creada por Cristóbal Garrido, promete dar un giro a nuestra historia desde la comedia más histriónica. "Hacer una serie de reyes era para nosotros como hacer un documental de toros. No somos expertos en la historia de la monarquía española pero vimos que era una historia especial que casi nadie conoce. No solo la premisa es divertida, esa idea del rey más breve, sino que nos interesó lo que había detrás: cuatro personajes muy interesantes. Y ahí hincamos el diente en el punto de vista dramático", explica Adolfo Valor, co-creador de la serie.

En el reparto encontramos a Javier Gutiérrez que dará vida a Felipe V; Leonor Watling (Isabel de Farnesio), Carlos Scholz (Luis I) y Alicia Armenteros (Luisa de Orleans). Las primeras críticas ya colocan a la serie como una de las más divertidas de Movistar Plus+. Y es que ya desde su premisa original y divertida, hasta su increíble reparto, es una de las ficciones que más van a dar que hablar este 2025.

Fecha de estreno: 13 de febrero

La infiltrada

Sinopsis: Basada en la historia real de Aranzazu Berradre Marín, pseudónimo con el que se infiltró una agente de la Policía nacional en la banda terrorista ETA, durante 8 años.

La ganadora del Goya a Mejor Película (ex-aequo con 'El 47') llega por fin a plataformas. Y nos cuenta una historia real de la policía Aranzazu Berradre Marín. Cuando contaba apenas 20 años, la joven consiguió adentrarse en la izquierda abertzale, siendo la única mujer que convivió en un piso con dirigentes de ETA. Durante su infiltración se vio obligada a cortar totalmente lazos familiares, todo para poder desarticular el comando Donosti en un momento crucial en el que la banda declaraba falsamente estar en tregua. Es la historia de una mujer valiente, que cambió su vida para intentar salvar la de otros. Carolina Yuste está impresionante, y lo demuestra en cada escena en la que aparece. De hecho, tal es su entrega, que incluso ha recibido el Goya también a Mejor Actriz.

Fecha de estreno: 14 de febrero

Estrenos en Disney Plus

Los Simspon: The Past and the Furious

'Los Simpon: The past and the furious' es el nuevo episodio exclusivo de Los Simpson.

Sinopsis: Lisa viaja en el tiempo hasta 1923 y descubre que los mini alces de Springfield, antaño clave para el ecosistema de la ciudad, se extinguieron en 1925. Formando equipo con el joven Monty Burns, Lisa trabaja para salvar a los alces, pero sus acciones moldean involuntariamente su futuro como magnate despiadado.

'Los Simpson' se ha convertido en uno de los productos más reproducidos en Disney Plus desde que Disney comprara Fox hace ya casi una década. Ya intentaron producir contenido exclusivo de la plataforma con varios cortometrajes temáticos, pero ninguno consiguió un mínimo de calidad similar al de la serie... hasta ahora. Primero un episodio especial de Navidad quue solo puede verse en Disney Plus, y ahora llega esta historia centrada en Lisa y el sr. Burns. Un dúo que ha funcionado tan bien en tantas otras ocasiones.

Fecha de estreno: 13 de febrero

Estrenos en SkyShowtime

The Agency

Sinopsis: El agente encubierto de la CIA, Martian, recibe la orden de abandonar su vida encubierta y regresar a la estación de Londres. Cuando el amor que dejó atrás reaparece inesperadamente, su romance se reaviva, enfrentando su carrera, su verdadera identidad y su misión contra su corazón, mientras ambos se ven envueltos en un juego mortal de intriga y espionaje internacional.

Aunque la serie es de 2024, nos llega ahora a España gracias a los esfuerzos de SkyShowtime. Con un reparto increíble, encabezado por Michael Fassbender, Jeffrey Wright y Richard Gere, la serie promete meternos de lleno en una de esas tramas repletas de espionaje y giros dramáticos. Aunque la crítica tampoco se ha mostrado muy entusiasta con la ficción creada por Eric Rochant, es de obligatorio visionado ya solo por su reparto tan increíble.

Fecha de estreno: 10 de febrero

Estrenos en Atresplayer

Física o Química: la nueva generación

Sinopsis: El nuevo curso del Zurbarán arranca marcado por la pérdida de una alumna, lo que lleva a la cooperativa de padres que ahora dirige el centro a tomar una decisión: crear un grupo de apoyo para los estudiantes. Así, once adolescentes muy diferentes acaban compartiendo un espacio en el que chocarán de lleno, pero donde también terminarán conociéndose a sí mismos y compartiendo sus ganas de vivir. Y de enamorarse.

El Zurbarán reabre de nuevo sus puertas. La serie de 'Física o Química' marcó a toda una generación, y ayudó a dar el salto a un sinfín de nuevos actores, como Angy Fernández, Javier Calvo o Úrsula Corberó. Hace poco vivimos su reencuentro con un especial de Atresplayer, y ahora nos llega una nueva generación de personajes. Todo comenzará con la muerte de una alumna... y eso desencadenará todas las tramas. Tendremos entre el nuevo reparto a Rocío Velayos como Asia, "una tía con carácter"; María Bernardeau como Carlota, la chica más popular; Biel Antón como Pelayo, el "pijo guaperas" y noviete de Carlota (aunque no todo es lo que parece); Kiko Bena como Koldo, quien "se mete en todos los líos." y Miguel Fernández como Jon, "el repetidor".

El resto de la clase estará encarnada Esther Mejorada, Santiago Garzozi, Julia Camus, Carla Domínguez, Biel Castaño y Rocky, además de Stephanie Gil, Adriana Hormigos, Enzo Campero, Aarón Ayuso y Ana Andrés. Y los profesores: Itziar Miranda, Israel Elejalde, Silma López, Cuca Escribano, Alex Sie y Anaís Tovar.

Fecha de estreno: 16 de febrero

Más estrenos semanales