Jordi Évole se enciende en 'Espejo Público' por lo que escucha a Rubén Amón y le pone en su sitio

En 'Espejo Público' han estado muy pendientes de la última hora sobre el estado de salud del Papa Francisco por una infección respiratoria. Y Susanna Griso ha contado con Jordi Évole, que conoce bien al teócrata por la entrevista que le hizo en 'Salvados', para debatir sobre su legado.

"Me cae muy bien el Papa Francisco, por lo que no voy a ser objetivo", ha empezado advirtiendo el presentador de La Sexta cuando Griso le ha pedido que le definiera. "Es una persona que ha llevado al Vaticano la vida llana de la gente y de los más desfavorecidos. Y ha podido hacer hasta donde ha podido porque ha tenido contrapoderes en el Vaticano que seguramente no le han permitido llegar a donde él le hubiese gustado. Pero la labor será reconocida con el tiempo", ha apuntado Évole.

Preguntado por Susanna Griso sobre qué habría hecho sin el supuesto freno de los contrapoderes, Jordi Évole ha sido tajante: "En el tema de la mujer dentro de la Iglesia habría ido mucho más lejos". Sin embargo, en plató se ha puesto sobre la mesa si el Papa Francisco ha secundado una estrategia de marketing para salvar a la Iglesia con manifestaciones públicas aperturistas que, luego, no se han llevado a la práctica.

"Si hay estrategia de marketing no lo vamos a saber tampoco, pero insisto en que en la distancia corta no tuvo ninguna necesidad de hacer marketing conmigo. Yo he estado con él visitando su residencia privada y su despacho, y ese gesto de recibirte en un lugar íntimo me parece que forma parte de su aperturismo y yo no he apreciado marketing. No es un Papa de los de mentira", ha sentenciado Jordi Évole, contrariando a los tertulianos.

"Yo tengo una visión totalmente contraria. Creo que el gran milagro de este Papa consiste en que se le atribuyan los milagros que no ha hecho: implacable contra los homosexuales, implacable con el aborto, con la eutanasia, implacable con el acceso de los divorciados a la comunión, con los progresos de la mujer en el seno de la Iglesia. Estas son las evidencias. Otra cosa son las sensaciones y las sensaciones nos hablan de una revolución que en absoluto ha existido", ha opinado Rubén Amón.

"Creo que es una figura enormemente decepcionante porque claro que tiene todo el poder del Vaticano y podía haber hecho mucho más de lo que ha hecho o mucho más de lo que había prometido. No sé dónde está la revolución, pero entiendo que la revolución ha cuajado sin haberse producido", ha proseguido muy duro el colaborador, rebatiendo de raíz a Évole.

"Es evidente que no podéis opinar más distinto respecto al Papa", ha apostillado Susanna Griso. "Yo discrepo totalmente de lo que ha dicho Rubén. Por supuesto, respeto tu opinión, pero me parece una opinión muy severa, muy, muy severa. No sé, me parece que tú no tienes que ser tan severo con la gente, pero eso es cosa mía", le ha confrontado Jordi Évole.

Con esa contundente réplica, el comunicador catalán dejaba entrever que no es el más indicado para hacer ese tipo de aseveraciones. "Que soy un puto tertuliano eh", le ha respondido Rubén Amón, reivindicando su labor de comentar libremente.