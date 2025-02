Ion Aramendi se va de la lengua con una pista que esclarece cuándo arranca 'Supervivientes 2025'

'Supervivientes 2025' está cada vez más cerca de desembarcar en la parrilla de Telecinco. De momento, la cadena no ha empezado la campaña de promoción, es cuestión de tiempo que lo haga, pero Ion Aramendi ha dado pistas de cuándo podría llegar la nueva edición del reality más extremo y espectacular de la televisión.

En la gala de los premios GenZ, que se celebró este lunes por la noche con Sandra Barneda y Xuso Jones como presentadores, Ion fue preguntado por la prensa sobre cómo estaba afrontado su actual etapa profesional en Mediaset.

Ion Aramendi se mostró muy entusiasmado con los dos proyectos que encadena en Telecinco. Por un lado, el concurso diario 'Reacción en cadena', sobre el que dice estar "muy feliz"; admitiendo también la lucha por "intentar remontar el dato de audiencia" ahora que se encuentra en horas bajas. Por otro, 'GH DÚO 3', del que presenta el debate dominical y la gala de los martes.

Y al hablar y valorar la presente edición del reality de encierro, ha hecho un comentario que destapa la estrategia de programación de Mediaset antes de tiempo y que viene a adelantar cuándo podría llegar a las pantallas 'Supervivientes 2025', la mayor baza de Telecinco.

"Con 'GH' muy bien, estamos encantados, está saliendo una edición muy chula y estamos felices. Es verdad que es una edición más cortita, así que estamos sacándole chispa", pronunciaba Ion Aramendi ante los micros de la agencia GTres.

Unas palabras que confirman que Telecinco ha concebido una edición de 'GH DÚO' corta al igual que sucedió el año pasado. Y teniendo en cuenta que duró dos meses, eso significaría que a comienzos de marzo pondría fin. De modo que 'Supervivientes 2025', que cogería el relevo la semana siguiente a su final, arrancaría a mediados de marzo aproximadamente y no en abril; con el jueves 13 o jueves 20 de marzo como fechas altamente probables para el gran estreno.

Por último, a Ion Aramendi le han preguntado si estará en el equipo de presentadores de 'SV': "No puedo decir nada. Yo encantado porque el reality es un formato que me encanta. Ojalá, pero de momento no. Creo que no, no lo sé". Recordemos que Sandra Barneda adquirió su puesto al frente de 'Conexión Honduras' en la pasada edición.