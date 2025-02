Inés Hernand decide encararse así con el equipo de Anne Igartiburu en 'D Corazón': "No lo tolero"

Este fin de semana, 'D Corazón' contó con una invitada muy especial, Inés Hernand. La presentadora del último Benidorm Fest junto a Paula Vázquez y Ruth Lorenzo visitó el programa de La 1 para hablar de su trayectoria profesional y, de paso, dar su opinión sobre diversos temas de actualidad.

Pese a su juventud, Inés Hernand lleva años ligada a la Corporación Pública, donde presentaba Gen Playz, una mesa de debate sobre asuntos de afectación social, económica y política, y que se pueden ver en YouTube. Su espontaneidad y su tono reivindicativo le han convertido en uno de los rostros más populares y queridos de TVE, especialmente entre la gente joven.

Ahora se ha convertido por un día en colaboradora de 'D Corazón', el programa de crónica social presentado por Jordi González y Anne Igartiburu. Sin pelos en la lengua, como es habitual en ella, la comunicadora ha dado su opinión sobre temas de plena actualidad, como los supuestos mensajes privados que se intercambiaron Claudia Bavel y Joaquín Sánchez.

Sin embargo, ha habido un tema en el que Inés Hernand ha decidido plantarse, y ese ha sido el relacionado con Bárbara Rey. La influencer, que ha mostrado su admiración por la vedette, no ha dudado en salir en su defensa, y eso que lo ha tenido complicado. Y es que, en los últimos días la madre de Ángel Cristo vuelve a estar en boca de todos debido a la colaboración que ha realizado con una firma de colchones bajo el lema 'Duerme como una reina'. Una frase que ha desatado no pocas críticas contra ella.

Inés Hernand sale en defensa de Bárbara Rey: "¡Qué misoginia!"

Inés Hernand en 'D Corazón'.

Una de las más críticas con Bárbara ha sido su examiga Jenny Llada, quien le ha lanzado duros reproches: "Cada una duerme como lo que se cree que es, otra cosa es que te vean así. Yo duermo como una buena madre, una buena amiga y una buena persona". Estas palabras, y la polémica en general, ha sido debatidas en 'D Corazón'.

Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas' y colaborador habitual del programa de La 1 se percató del malestar de Inés Hernand: "A ver, Inés está enfadadísima". Acto seguido, la influencer tomó la palabra para explicar el motivo de su indignación: "A mí me disculpáis. Me habéis sentado aquí, pero yo no lo tolero. Con Bárbara no, por favor". Y es que considera que los medios han sido injustos con la vedette: "¡Qué injusticia, qué misoginia lo que ha sufrido esta mujer!".

"Tiene una hija maravillosa, que es Sofía Cristo, a la que mando un beso muy grande. Ya está bien, yo soy barbarista", ha sentenciado. Una defensa que ha recibido el respaldo de Alberto Guzmán, quien ha definido a Jemmy Llada como una "vecina traidora". Además, Inés Hernand también se ha mostrado partidaria de la campaña de colchones de Bárbara Rey: "A mí me parece divertidísimo. Yo eso lo abrazo completamente. Ya sabéis que soy republicana, pero 'como una reina' es un buen término. Dice Rossy de Palma que si no hay talón no hay tacón y esta señora tiene que monetizar", ha concluido.