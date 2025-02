El pronunciamiento de Pelayo Díaz tras confirmarse su fichaje por 'Supervivientes 2025'

'Supervivientes 2025' ya calienta motores en Telecinco. Tras emitirse la primera promo de la nueva edición, que se estrenará cuando finalice 'GH Dúo', ya se ha estrenado la lista de concursantes oficiales. Y el primero confirmado, este mismo viernes en '¡De viernes!', ha sido Pelayo Díaz.

Tras caerse del casting final hace ocho años, en 'Supervivientes 2017', el actual colaborador de TVE y Antena, pondrá rumbo a Honduras en las próximas semanas. A través de un vídeo emitido en '¡De viernes!', el estilista e influencer compartía sus primeras impresiones tras confirmarse su fichaje por el programa de Telecinco.

"Tengo una noticia que me hace muchísima ilusión compartir con vosotros, ¡soy oficialmente concursante de 'Supervivientes 2025'", anunciaba Pelayo Díaz. Además, reconocía que "siempre me han gustado los retos, superarme a mí mismo, ponerme a prueba. Pero es que esto es lo más salvaje que he hecho en mi vida".

Pelayo Díaz confiesa sus miedos a participar en 'Supervivientes'

Pese a mostrarse muy ilusionado por participar en el reality más extremo de Telecinco, el estilista también confesaba tener una serie de miedos al enfrentarse a esta aventura. "Me da pánico pensar en los mosquitos, el hambre, el frío, la humedad y en pescar para sobrevivir", reconocía sin tapujos. Si bien es cierto que las ganas que tiene por vivir la experiencia superar cualquier miedo que pueda tener.

"La verdad es que voy con muchísimas ganas, con ganas de superarme a mí mismo y superar todos los retos. Desde ya, espero tener vuestro apoyo porque lo voy a necesitar y nos vemos muy pronto en la isla", concluía su mensaje Pelayo Díaz.

Aunque por el momento no hay más concursantes confirmados oficialmente por la cadena, todo apunta a que Álvaro Muñoz Escaso y Makoke también pondrían rumbo a Honduras. Así lo han anunciado, respectivamente, Algo Pasa TV y El Plural. Además, uno de los colaboradores de '¡De viernes!' también formará parte de 'Supervivientes 2025', según anunciaron Betriz Archidona y Santi Acosta en el programa nocturno de Telecinco.