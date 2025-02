Belén Esteban apunta y dispara contra Marisa Martín Blázquez por la última hora que ofrece sobre Anabel

'Ni que fuéramos', al igual que el resto de espacios televisivos, continúa repasando minuto a minuto la última hora de Anabel Pantoja y su pareja. Con la diferencia de que desde el espacio de Quickie, Belén Esteban se encarga de limpiar el nombre de su amiga y David Rodríguez de algunas de las mentiras que circulan. Y este martes la de Paracuellos no dudó en señalar a la periodista Marisa Martín Blázquez por su mentira en 'TardeAR'.

"Podemos afirmar que se ha abierto un cisma familiar porque Merchi no quiere saber nada del padre de su nieta", avanzaba la colaboradora de 'TardeAR' poco después de que se conociese que David Rodríguez retomaría su trabajo en Córdoba esta semana, dejando a Anabel en casa junto a su madre. "Este sábado se hace una despedida en la que estaban los padres de David y varios amigos de Anabel y no estaba Merchi", insistió la periodista este lunes.

Belén Esteban desmiente el conflicto entre David Rodríguez y la madre de Anabel Pantoja y señala a Marisa Martín Blázquez

Así, la colaboradora de Frank Blanco vislumbró a golpe de exclusiva una tensión inédita entre la madre de Anabel Pantoja y David Rodríguez que Belén Esteban se ha encargado de desmentir este martes en 'Ni que fuéramos'. "Tengo que decir que lo que dijo ayer Marisa Martín Blázquez, con todo mi cariño y respeto, eso de que nombró a Merchi en su declaración... a ver, tiene que nombrar a todos", comenzó espetando la princesa del pueblo.

Belén Esteban y Kiko Matamoros afirman que Marisa Martín Blázquez se equivoca y miente. #NQFS11F



"Lo que dijo Marisa a mi me consta que no es verdad. Como es un tema personal os dejo que digáis libremente que digáis lo que pensáis, pero si es mentira no me callaré", sentenció la televisiva, echando por tierra la información que la periodista del corazón avanzó en primicia en el espacio de Telecinco. "Yo no voy a decir si es verdad o es mentira, voy a dar la información cierta y correcta", subrayó Kiko Matamoros.

"Marisa se equivoca, pero se equivoca gravemente. No puedes vender un conflicto que no existe, en absoluto", terminó subrayando el compañero de Belén Esteban, insistiendo en la gravedad de lo que la periodista había insinuado en 'TardeAR'. Y es que, la colaboradora de Mediaset se refirió a una de las declaraciones de David Rodríguez que no habrían sentado muy bien a su suegra.

"Eso a Merchi no le sienta bien"

"Merchi se ha enterado de que de alguna manera en la declaración que hace David cuando les llaman a prestar declaración en el juzgado le nombra y parece que a Merchi eso no le sienta bien", aseguró Marisa Martín Blázquez en 'TardeAR' este mismo lunes. "No solamente no le gusta porque le nombre en una circunstancia, que insisto que no fue intencionadamente, sino que también se hace referencia a Anabel sin ninguna intención y eso a Merchi no le sienta bien", insistió la comunicadora.