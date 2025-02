Anne Igartiburu y Jordi González desaparecen de 'D Corazón' y esta es su inesperada sustituta en TVE

Los espectadores que hayan sintonizado 'D Corazón' este sábado en TVE se habrán llevado una sorpresa al ver que ni Anne Igartiburu ni Jordi González estaban presentando el programa de corazón de los sábados y domingos.

Cabe resaltar que desde hace unas semanas, Jordi González está ausente del programa. Primero porque se tomó una semana de vacaciones tras las navidades y posteriormente, justo cuando el programa cumplía un año, el catalán entraba en directo para anunciar que estaba malo.

Desde entonces, las últimas semanas ha sido Anne Igartiburu la encargada de presentar 'D Corazón' en solitario. Sin embargo, este sábado la presentadora vasca también se ha ausentado de su puesto, lo que ha obligado a TVE a tomar medidas.

Ana Prada, sustituta de Anne Igartiburu y Jordi González en 'D Corazón'

Y ante la ausencia de Anne Igartiburu y Jordi González ha sido Ana Prada la que ha debutado como presentadora de 'D Corazón'. La periodista sigue ganando presencia en TVE después de haber sido una de las presentadoras de 'Mañaneros' este verano y de haber sido también cara del 'Benidorm Fest 2024', de los San Fermines y de las Fallas en los últimos años.

"A ver que es 8 de febrero, 'D Corazón', el día de las primeras veces", reconocía entre risas Ana Prada. "Portaros bien, no seáis muy revoltosos que luego se lo cuento a Anne y a Jordi", les pedía a sus colaboradores José Manuel Parada, Pelayo Díaz, Jorge Borrajo, Alba Carrillo y Alberto Guzmán.

Cabe resaltar que más allá de ese comentario de Ana Prada sobre que si se portaban mal se lo diría a Anne Igartiburu y Jordi González no ha habido comentarios sobre los motivos de la ausencia de ambos presentadores. No obstante todo apunta a que Jordi González sigue sin encontrarse bien mientras que Anne Igartiburu no habrá podido acudir.

Por otro lado, el hecho de que TVE haya apostado por Ana Prada como nueva presentadora de 'D Corazón' llama la atención pues en el equipo del programa se encuentra también Carolina Casado, que era la habitual sustituta de Anne Igartiburu en 'Corazón'.