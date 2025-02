Ana Rosa lanza esta indigesta pulla a Máximo Huerta en 'El programa de AR': "Te lo dije"

Con el regreso de 'El programa de Ana Rosa' a las mañanas de Telecinco, algunos de sus rostros históricos han vuelto a reunirse con la presentadora. 10 años después de su salida del espacio de Telecinco, Máximo Huerta se incorporaba este martes como colaborador de esta nueva etapa. Y Ana Rosa Quintana no dudó en salir en defensa del escritor al recordar su breve etapa como ministro de Cultura y Deporte.

"Le fui a buscar, le encontré, ha pasado mucho tiempo… Él ha hecho muchas cosas, yo también", comenzó adelantando Ana Rosa antes de dar la bienvenida al periodista a plató. El valenciano se reincorpora al matinal para formar parte de la sección 'El Aperitivo', a la cual acudirá cada semana. "Has escrito libros, has montado una librería, has sido ministro, has dejado de serlo…", subrayó la presentadora con sorna.

La pulla de Ana Rosa Quintana a Máximo Huerta sobre su etapa como ministro: "La mayor injusticia"

Manteniendo el tipo, Máximo Huerta decidió apostar por el humor. "Eso se me había olvidado", esgrimió el nuevo colaborador, haciendo un guiño a cómo fue destituido de su puesto en el Ejecutivo tan solo una semana después de su nombramiento. "Es que te duró muy poco", insistió la de Usera, invitando al comunicador a mojarse sobre el asunto.

Máximo Huerta y Ana Rosa Quintana en 'El programa de AR'

"Pero se van a acordar más de mí que de algunos", sentenció el periodista antes de que Ana Rosa Quintana saliese en su defensa. "Contigo se produjo la mayor injusticia que ha ocurrido, porque mira lo que estamos viendo ahora…", señaló la presentadora, cargando de nuevo contra el gobierno central. "Como diría María Teresa Campos, eso me lo tendrías que haber dicho en su momento", espetó el valenciano.

"Te lo dije", subrayó Ana Rosa, que se encontraba junto al escritor en una actitud muy cariñosa ante las cámaras mientras veían imágenes de su despedida del matinal en septiembre de 2015. "Cómo hemos cambiado. Te han salido canas", observó la comunicadora. "Sí, me han salido, pero también otra cierta alegría", terminó señalando Máximo Huerta, que se mostró más que feliz de retomar su puesto en Telecinco.

"Perdió y pagó, como todos los españoles"

Cabe recordar que el que fue ministro durante una semana se vio obligado a dimitir debido a que había experimentado problemas con Hacienda en el pasado. "Él entendía que Hacienda no tenía razón y puso una demanda y la perdió y pagó, como tantos españoles. Y muchos ministros están en la misma situación y han seguido de ministros", llegó a recalcar Ana Rosa durante la visita de Huerta en 2019 al matinal de Telecinco.