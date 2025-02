Alfonso Arús da sentencia a lo de Jesús Calleja en Telecinco con una frase que muchos piensan

La corta duración de la expedición espacial de Jesús Calleja a bordo del cohete New Shepard sigue dando que hablar desde su lanzamiento el pasado martes. El aventurero logró en convertirse en el tercer astronauta español, pero este título no ha impresionado demasiado a Alfonso Arús. El conductor de 'Aruseros' no dudó en burlarse este viernes de la última aventura del leonés y de este tipo de viajes entre famosos.

El especial de 'Calleja en el espacio' conducido por Carlos Franganillo, que recogía el momento exacto en el que el montañero despegó hacia el espacio desde Texas, logró firmar un impresionante 19,5% de cuota de pantalla y 1.742.000, todo un acontecimiento en audiencias para las tardes de Telecinco. Pero hubo un detalle del esperado evento que dejó confuso a más de un espectador.

Alfonso Arús, sobre los viajes espaciales tripulados por famosos: "No estamos perdiendo el miedo, sino el tiempo"

Un detalle que Alfonso Arús no ha dudado en ensalzar este mismo viernes al referirse al viaje. Y es que, muchos espectadores pensaban que Jesús Calleja iba a permanecer más tiempo en el espacio, a pesar de que desde el principio se había avisado de que la visita al espacio televisiva iba a durar exactamente 11 minutos. A este histórico momento protagonizado por el montañero se añade una nueva noticia, Blue Origin lanzará un cohete al espacio, por primera vez, pilotado únicamente por una tripulación femenina.

Alfonso Arús en 'Aruseros'

La cantante estadounidense Katy Perry acompañará a Lauren Sánchez, Kerianne Flynn, Gayle King, Amanda Ngyuen y Aysha Bowe en un viaje que también hará historia. "Pero, ¿estamos perdiendo el miedo?", señaló algo incrédula Angie Cárdenas según repasaban la noticia. "No, pero si hay dinero y tienen dinero para pagarlo, pues que suban y que bajen", señaló el doctor Redondo desde el otro lado de la mesa.

"Yo no creo que estamos perdiendo el miedo, sino que estamos perdiendo el tiempo", sentenció entonces Alfonso Arús con esta rotunda frase, dejando claro que la iniciativa emprendida por Jesús Calleja y la empresa Blue Origin le parece un sinsentido. "En realidad, tampoco son tantos minutos en el espacio. Lo de estar en el espacio es entre comillas, es como si te fueras a un parque de atracciones", añadía otro de los colaboradores.

"El billete es desde los 400.000 euros hasta el millón", señaló Tatiana Arús, desvelando el elevado coste de los 11 minutos de viaje que el conductor de 'Planeta Calleja' protagonizó en Telecinco el pasado martes. "Barato no es", terminó añadiendo el conductor de 'Aruseros' con sorna, sin pronunciarse de forma más específica sobre la gran aventura del leonés.