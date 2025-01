TVE estrena 'Asuntos Internos', la "serie policíaca del año" femenina y feminista en plena Transición

Tras apostar por una serie feminista que nos llevaba a los últimos años del franquismo con 'Las Abogadas', TVE quiere seguir esta estela y sumergirnos ahora en los primeros años de la transición con la serie 'Asuntos Internos', un nuevo thriller policial que también tiene un toque muy feminista, que llegará muy pronto a La 1 y a cuya presentación ha acudido El Televisero.

'Asuntos Internos' es un thriller de seis capítulos que nos adentra en la historia de las primeras mujeres que formaron parte de la Policía Nacional en plena Transición española. "Asuntos Internos' empieza donde acaban 'Las Abogadas' y utilizamos ese contexto para irnos al enfoque policial. Creíamos que era una una época infrarrepresentada", destacaba José Pastor, director de Cine y Ficción de RTVE.

Asimismo, José Pastor ha querido recalcar que 'Asuntos internos' vuelve a ser una serie feminista. "Hay un enfoque femenino y feminista. Es una serie dirigida y protagonizada por mujeres. Hay personajes femeninos muy potentes y creo que como servicio público es algo por lo que tenemos que apostar", explicaba el directivo.

Por su lado, Gustavo Ferrada, director del área de ficción de Mediacrest ('El cazador') daba algunas pistas de lo que veremos en esta nueva serie. "Son asuntos internos de la policía, pero también de las mujeres que protagonizan la serie. Las mujeres tienen que unirse para encontrar su lugar en esta nueva sociedad. Tienen que enfrentarse a la realidad del momento y superar todos los obstáculos que se les van poniendo", recalcaba.

'Asuntos Internos' llegará a TVE casi cinco años después de empezar a trabajar en ella

Cabe decir que 'Asuntos internos' iba a llevar por nombre 'Demokracia' y ha tardado casi cinco años en ver la luz pues fue a finales de 2020 cuando se conoció que TVE preparaba esta ficción tras ganar el premio Conecta Ficción. Al respecto del cambio de nombre, José Pastor explicaba a El Televisero que "lo cambiamos para que no llevara a confusión y no pareciera un thriller político". "Creíamos que necesitábamos un título que reflejara mejor lo que queríamos representar", apostillaba al respecto.

Sobre el por qué se ha tardado tanto en sacar adelante la ficción, José Pastor era claro. "Yo cuando llegué a TVE hace tres años ya estaba encima de la mesa y leyendo la premisa me senté con el subdirector de Ficción y nos encantó. Pero ya sabéis que los plazos son dilatados, tardas en aprobarla, tardas en ponerla en marcha y luego la tienes preparada y a lo mejor no encaja en las necesidades de programación del momento". Mientras que Ferrada era mucho más directo al reconocer que "para nosotros ha sido una putada estar esperando todo este tiempo, pero a la vez ha sido una bendición para dejar que las cosas madurasen, para ver dónde estábamos equivocándonos, crecer, compactar historias".

Una visión femenina y feminista de la historia reciente

Después, las protagonistas de 'Asuntos internos' no han dudado en destacar lo importante que ha sido mostrar una historia como esta. "Esta serie no solo nos cuenta un momento histórico con la primera hornada de mujeres policías sino que lo hace desde un punto de vista femenino", empezaba diciendo Laia Manzanares. "Siempre hemos tenido pocos puntos de vista así, siempre hemos tenido la experiencia masculina como la principal. Ha sido bonito generar referentes con mujeres", añadía.

Silvia Abascal, que da vida a Ana, una mujer de clase social alta cuya vida da un vuelco cuando su hija cae en el mundo de las drogas, hacía referencia por su parte a lo bonito que ha sido interpretar este papel. "A mí me gusta mucho cuando los personajes te los crea el otro, el compañero. Eso es bellísimo entre mujeres. Lo más importante de la serie son los vínculos emocionales, como se unen, evolucionan y asoman la cabeza juntas", sentenciaba.

Carla Campra, la que hace de Gema, la hija de Ana, reconocía por su parte que "ha sido un caramelito de personaje". "Es colocarse en un lugar muy profundo, entender una realidad que no es la tuya. He tenido que investigar bastante del tema, sobre todo desde el respeto. No quería caricaturizar algo tan serio", explicaba.

Otra de las protagonistas es Marta Poveda. La actriz que interpreta a Berta, la criada de Ana y Gema ponía en valor lo necesario que es mostrar "la lucha feminista de la época" y mezclado con la "pandemia de la heroína". "A mi personaje le sale de forma instintiva la vena feminista. A través del dolor se convierte en un mastín para proteger a las que quiere y, a raíz de eso, se da cuenta de que también puede protegerse a sí misma", relataba.

"Es una época que quizás no se ha tocado tanto en el audiovisual español, habla de una España que se va marchitando y otra que va a renacer y florecer", terminaba apostillando Nacho Fresneda.

Así es 'Asuntos internos'

Tres de las protagonistas de 'Asuntos Internos', la nueva serie de La 1

Año 1979. Clara Montesinos (Laia Manzanares), miembro de la primera promoción de mujeres policía, se incorpora en la Comisaría Sudeste, una comisaría en el que la irrupción de la heroína condiciona la vida de todo el barrio. Allí, la nueva inspectora va a aprender que ser agente es mucho más duro de lo que pensó, y más en ese destino.

En su lucha por limpiar el barrio encontrará aliados inesperados: Ana (Silvia Abascal), una madre adinerada cuya hija cae en las garras de la droga, y Berta (Marta Poveda), la mujer que trabaja en su casa. Las tres, empujadas por el coraje de quienes se saben solas, se enfrentarán a una realidad que las supera. En su carrera encontrarán enemigos con los que no contaban, amigos sorprendentes, dobles juegos, y tendrán que tomar decisiones que harán saltar por los aires sus principios y pondrán en riesgo sus vidas.