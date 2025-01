Sandra Barneda se va de la boca y señala lo ocurrido con Montoya en 'La Isla de las Tentaciones' sin cámaras

Pese a llevar ocho ediciones a sus espaldas, 'La Isla de las Tentaciones' sigue cosechando éxitos en Telecinco. Y un papel clave en el éxito del programa es el de Sandra Barneda, quien ha conducido todas las ediciones, a excepción de la primera, que la presentó Mónica Naranjo.

La templanza de Sandra Barneda en muchas ocasiones es digna de admirar, como está ocurriendo en esta edición con Montoya. Sus reacciones desmedidas le han convertido en uno de los grandes protagonistas del reality. Ahora, la presentadora se ha sincerado sobre cómo vivió la última hoguera en la que el concursante, echo un obelisco, se rasga la camisa y abandona hasta en dos ocasiones el set de rodaje.

"Todo el mundo está comentando las reacciones que tiene Montoya. Esos abrazos, ese 'gracias por venir'… ¿Por qué no reacciono?", se pregunta ella misma a través de un vídeo de TikTok. Acto seguido, procede a contestar a la pregunta que muchos de los seguidores del formato se hacen. Y es que, el sevillano, está en medio de "un ataque de nervios": "Montoya está a punto de ver el beso de Anita con Manuel y tiene una revolución interior que es imposible pararle. El 'gracias por venir' o me da un beso es producto de alguien que no sabe lo que está haciendo en ese momento. Te pilla con el pie cambiado".

Sandra Barneda sobre Montoya: "Es un buen personaje de tragicomedia"

Sandra Barneda reconoce que la situación "roza los niveles de surrealismo máximo". Y ahí precisamente es cuando ella interviene para intentar calmarle: "Lo que yo hago es tratar de calmarle. Que saque todo y ya luego podrá hablar". La dantesca escena de Montoya no tardó en correr como la pólvora por las redes sociales. Lo que muchos se preguntan es: ¿Por qué Sandra no se ríe? Ella misma aclara el motivo: "No me río porque al mismo tiempo es un momento dramático y Montoya, creo, es un buen personaje de tragicomedia".

Además, la catalana cree que el sevillano "lo exagera todo". "Él es exagerado porque necesita soltar", reconocía la presentadora, quien considera que ha sido una de las hogueras "más apoteósicas" que ha vivido. Aunque advierte: "No va a ser la última. Voy a tener bastantes momentos con Montoya como podéis intuir".