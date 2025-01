Sandra Aladro alza la voz y se planta en 'Vamos a ver' por Kike Calleja: "No lo voy a permitir en mi cara"

Sandra Aladro se ha enganchado acaloradamente con Kike Calleja en 'Vamos a ver' por Ángel Cristo y el conflicto con Aurah Ruiz tras ir a su boda con Ana Herminia y criticar el convite en un 'De Viernes'. Ahora, ambas se ven las caras como pareja en 'GH DÚO' y sobre ese reencuentro en Guadalix en la noche del estreno han debatido este viernes en el programa matinal de Telecinco.

"Aurah fue a esa boda para poder luego desmarcarse y dar una entrevista traicionando a los novios porque, si no, no hubiese ido a ningún 'De Viernes' post boda y traicionó ese perdón de Ángel Cristo. Recordad que él se enfada con ella en 'Supervivientes', esa bronca provoca que él se vaya y luego le perdona y le invita a su boda. Aquí la traidora está claro quién es", ha señalado Sandra Aladro.

"Bueno, había que rellenar con gente para que las fotos fueran más llamativas", ha comentado Kike Calleja, dejando caer que Ángel Cristo y Ana Herminia invitaron a Aurah Rui para aumentar el interés de la exclusiva firmada con una revista. "Eso es mentira", le ha arreado la colaboradora.

Sandra Aladro: "No te voy a permitir que mientas en mi cara"

"Eso es verdad", ha insistido el antiguo reportero de 'Sálvame'. "No, no, no es verdad y déjame acabar. Es que yo lo sé y no te voy a permitir que mientas en mi cara", le ha soltado Sandra Aladro, alzando la voz cada vez más alterada. "Tú sabes que hay que rellenar y llevar a personajes", le ha apostillado Kike.

"El que no lo sabes eres tú", le ha recriminado la periodista. "Esa boda está cerrada con la revista mucho antes de 'Supervivientes', antes de que se establezca ningún tipo de amistad con Aurah. Y la revista en ningún momento exige lista de invitados. Le interesa la boda de Ángel y Ana en el momento de crisis familiar que hay, punto final. Esa es la única realidad, lo demás es mentira, Kike", ha explicado Aladro muy exaltada.

"Venga, haya paz", ha intervenido Verónica Dulanto para cesar el enfrentamiento. "No, pero las cosas son como son, ya está", ha replicado Sandra Aladro. "Bueno tú dices lo que tú quieras y yo digo lo que yo opino", ha defendido Kike Calleja.

"Vale, lo has dicho muy bien, tú opinas, pero no lo sabes, y tú no diriges una revista", le ha espetado la tertuliana. "Hay que tener opiniones diferentes", ha sentenciado Kike. "A veces la opinión y la información van por caminos distintos", ha rematado Sandra.

Lo cierto es que, ante esta vehemencia de Sandra Aladro sacando la cara por Ángel Cristo, no viene mal poner sobre la mesa un dato significativo que hace entender mejor las cosas: la periodista es mujer de Álvaro García Pelayo, actual representante del hijo de Bárbara Rey.