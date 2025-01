Paula Vázquez, a horas del Benidorm Fest 2025: De la presión de presentar a su aviso ante los abucheos

Llegó el día. Este martes 28 de enero se celebra la primera semifinal del Benidorm Fest 2025 en la que conoceremos a los primeros cuatro finalistas que lucharán por llevarse el Micrófono de bronce y representar a España en Eurovisión. Una gala que contará con tres mujeres de bandera como maestras de ceremonia: Ruth Lorenzo, que repite por segundo año consecutivo; Inés Hernand, que regresa tras conducir el post el año pasado; y Paula Vázquez que debuta.

No obstante, Paula Vázquez ya sabe lo que es presentar una preselección de Eurovisión pues ya lo hizo en el año 2007. Ahora se suma al Benidorm Fest 2025 después de haberse consolidado como una de las caras de la nueva TVE gracias a 'Bake off: famosos al horno'.

En El Televisero hemos podido hablar en exclusiva con Paula Vázquez sobre cómo vive y afronta este nuevo reto en su carrera y qué piensa de que por primera vez TVE haya apostado por tres mujeres para presentar un evento tan importante como este.

¿Qué sentiste cuando recibiste la llamada y te dijeron que querían que fueras una de las presentadoras del Benidorm Fest 2025?

La verdad es que sentí un poco de presión porque sé que es una especie de institución ya. Sé lo que genera y lo que se espera de él y dices caramba. Pero en cuanto vi con quién iba a presentar y lo bien rodeada que iba a estar en general tanto por RTVE como por Boomerang TV como por todos los periodistas que estáis allí. Al principio estaba un poco perdida y abrumada pero estoy muy feliz.

¿Qué piensas al ver que por primera vez se ha apostado por un trío de mujeres como presentadoras?

Me sorprende que sea la primera vez que lo hacen tres mujeres y que todavía sea noticia a estas alturas. Para mí es estupendo. No es la primera vez que presento con mujeres y me gusta muchísimo. Es verdad que es complicado que en televisión nos pongan como partenaire a otras mujeres. A Ruth Lorenzo la conozco desde hace 20 años y hemos compartido muchas cosas, es una mujer con un talentazo y con una vocación muy genuina y me alegro mucho lo que la está pasando y sé que con ella va a ser muy fácil trabajar. Y luego Inés en realidad aunque la conocí en la sesión de fotos la sigo desde hace mucho tiempo y me fascina su rapidez, su parte activista, me gusta mucho, me parece una mujer sin miedo al éxito ni al fracaso. Nos hemos creado un chat de las tres para compartir los vestidos que vamos a llevar y para complementarnos bien.

¿Tenéis claro cuál va a ser el rol y el papel que vais a tener cada una en las galas?

Bueno habrá momento en los que estemos las tres sobre todo al principio aunque después Inés se irá a la green room con los participantes y ella además se informa y se nutre mucho y su capacidad de improvisación es brutal y lo va a a bordar. Y Ruth y yo estaremos en el escenario, yo me voy a dejar llevar por Ruth porque es la que controla y me siento muy segura de su mano porque para ella ya es la segunda vez. Y vamos a estar muy unidas las tres porque todo va a ser sumar.

Tú ya tienes experiencia porque presentaste ya alguna preselección, ¿pero qué supone para ti volver al universo de Eurovisión con todo lo que ello conlleva porque los fans lo viven todo con mucha pasión?

Yo creo que la fantasía y la ilusión que se va a transmitir desde el público que esté allí y desde el que está en sus casas nos va a contagiar. El feedback de la gente ha sido muy bueno y me parece que nos han acogido muy bien y eso a nosotras nos da aliento. Yo espero vivir alegría, divertirme, pasármelo bien y conectar con una generación sobre todo de hombres que es lo que más me sorprende. Es un festival que se ha convertido en un hito y que vamos a hacerlo todavía más grande. Es como entrar en una galaxia nueva a la que hay que subirse, me voy a sumergir. Es un reto para mí pero me estimula y escuchar a Inés con toda su terminología y su jerga me hace sentirme mayor pero a la vez me rejuvenece.

Raro es el año que no ha habido alguna polémica bien a la hora de las votaciones, bien con la valoración del jurado o con algún problema técnico. ¿Impone un poco enfrentarte a lo que pueda ocurrir en directo y que pueda haber algún tipo de abucheo?

A mí lo que más me gusta es el directo, es lo que más he hecho en mi vida y es mucho más enriquecedor y auténtico y lo que pase hay que torearlo. Y es normal que pasen esos momentos porque es algo vivo y la gente interviene y son libres de aplaudir o repudiar lo que quiera. Al final los protagonistas son los participantes pero en este festival el público también tiene un papel muy importante y son casi igual de estrellas que los propios artistas porque el 50% de los votos depende de ellos. Pero este año además hay cambios y no se van a publicar los porcentajes durante las semifinales para no condicionar y luego el voto gratuito. Al final va a ser lo que el público quiere y lo que el jurado también vote pero este año va a ser más que nunca la gala que quieres porque el público va a jugar un papel muy potente.

¿Cómo ves las 16 propuestas de este año del Benidorm Fest 2025? ¿Qué te parecen? ¿Crees que España puede hacer un buen papel este año en Eurovisión?

Sin lugar a dudas. Creo que es un cartel muy diverso y con todos los estilos representados. Veo que no hay unanimidad y que hay muchos favoritos y eso me gusta porque creo que va a estar muy reñida la votación. Luego por ejemplo que vayamos a vivir la vuelta de Sonia y Selena me gusta muchísimo, es como una resurrección que a todos nos hacía falta. Y cuando escuché todas las canciones me parece que son gente muy joven e interesante y cubren todos los estilos y representa a este país tan diverso y que gracias a la música nos unimos todos. Al final en la diversidad está el gusto y creo que lo hace más atractivo.