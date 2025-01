Patricia Pardo sorprende con una seria crítica contra Joaquín Prat y él se ve obligado a responder

Discrepancias entre Joaquín Prat y Patricia Pardo en 'Vamos a ver' a la hora de opinar sobre el polémico interrogatorio del juez Adolfo Carretero a Elisa Mouliaá. Más allá del tono, de las preguntas incómodas y de los comentarios toscos, se ha debatido sobre la idoneidad de la filtración de ese momento en sala judicial. Algo que también ha provocado controversia.

Joaquín ha manifestado que no ve ético ni normal que se haya filtrado la declaración de Elisa ante el magistrado a pesar de que este hecho haya favorecido a todos los programas para rellenar sus escaletas: "Aunque sea tirar piedras contra nuestro propio tejado, que trascienda este interrogatorio nos parece lo más normal del mundo, ¿no? A mí no. Y menos normal me parecería si el interrogado soy yo".

Estas contundentes palabras del presentador han originado un avivado debate en el plató de 'Vamos a ver'. "Yo a favor", ha apuntado Patricia Pardo, en desacuerdo total con la postura de Joaquín Prat. "Pues nada, estamos fantásticamente encantados de que se filtre, pero si no eres tú quien estás ahí", le ha rebatido el comunicador.

En ese momento, la gallega le ha dicho que estaba actuando con hipocresía: "Es un ejercicio de hipocresía inmenso el que estamos haciendo ahora mismo. Claro, es que no puede ser que haya gente que diga: 'es que está muy mal que Elisa vaya a los medios de comunicación'. Perdóname, pero si los primeros interesados y los primeros que hemos estado en el portal de su casa desde el primer día hemos sido nosotros".

Joaquín Prat, por su parte, no se ha mordido la lengua y ha replicado a ese afilado ataque de su compañera así: "Que tengas un conflicto ético permanente como el que yo tengo con el ejercicio de mi profesión no significa que sea un hipócrita". Patricia Pardo lo ha dejado ahí y ha preferido no seguir enredándose.