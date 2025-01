Mediaset reemite el estreno de 'Next Level Chef' en Telecinco y Divinity para reflotar sus resultados

Mediaset estudia cómo mejorar los fríos resultados de audiencia del estreno de 'Next Level Chef', la ambiciosa y novedosa apuesta de Telecinco en colaboración con la productora Shine Iberia ('MasterChef') en el arranque del 2025. Una baza que ha pinchado a pesar del gran éxito de crítica que cosechó. El formato, capitaneado por la actriz Blanca Romero, registró un 8,1% de share y poco más de 600 mil espectadores de media en su primera entrega. En el tramo express las cifras fueron inferiores con un desalentador 6%.

Lo cierto es que el lanzamiento recibió una multitud de aplausos, destacándose en especial su gran factura, la estética, el trepidante ritmo, la original mecánica que diferencia a este producto del resto de talents culinarios, y su explosivo casting. Por otro lado, Blanca Romero, que debuta como presentadora, causó una enorme sensación con su naturalidad y su soltura. Los jueces, Rakel Cernicharo, Francis Paniego y Marcos Morán, también conquistaron al público.

'Next Level Chef' superó así todas las expectativas a juzgar por los comentarios que abundaron en las redes sociales. Sin embargo, esas unánimes alabanzas no se tradujeron en unos buenos números de audiencia. El espectador no dio la oportunidad que merecía a esta nueva oferta que proponía Telecinco para la noche del miércoles.

Por ello, con la intención de revertir esos resultados y lograr que el formato crezca en las próximas semanas, Telecinco ha distribuido un spot con las críticas más grandilocuentes que recibió el estreno en los principales medios; entre ellos El Televisero, donde lo definimos como "un imponente talent show culinario que aterriza con muchas expectativas".

El miércoles, nueva cita con el programa de cocina más espectacular de la televisión #NextLevelChef

“Imposible no quedarse enganchado”

“Blanca Romero ha sido todo un descubrimiento”

“Un formato revolucionario”

“Imponente talent show culinario”

Y no lo decimos nosotros sino ELLOS pic.twitter.com/jby93jivMo — Mediaset España (@mediasetcom) January 10, 2025

'Next Level Chef' se podrá volver a ver en Divinity y Telecinco este fin de semana

Pero hay más movimientos estratégicos con el objetivo de dar a conocer el producto a más público de cara a la segunda entrega del próximo miércoles, 15 de enero. Así, Mediaset va a ofrecer una redifusión del estreno de 'Next Level Chef en Divinity, uno de sus principales canales temáticos, este sábado, 11 de enero, entre las 16:55 y las 19:30 horas. Por su parte, Telecinco reemitirá también el primer programa el domingo por la mañana de 10:30 a 13:20 horas.

Por último, los programas de la parrilla de Telecinco como 'TardeAR' o 'Vamos a ver' están recibiendo en el plató a algunos de los concursantes más destacados del talent de cocina para que 'Next Level Chef' recale lo máximo posible entre la audiencia. El reto es grande, más aún tras saberse que Antena 3 ha programado el estreno de 'El capitán en América', el nuevo formato de Joaquín Sánchez, para el próximo miércoles con el fin de torpedear a 'Next Level Chef' tras ese pobre lanzamiento.