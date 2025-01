La última salida de tono de Iñaki López indigna a Cristina Pardo y le describe así en 'Más vale tarde'

Jordi Évole conectó este viernes con Cristina Pardo e Iñaki López en 'Más vale tarde' para presentar las nuevas entregas de 'Lo de Évole'. El periodista se prepara ya para regresar con su formato a La Sexta, y como pudo mostrar, Lolita será una de las primeras protagonistas. Y uno de los comentarios que el presentador hizo por la cantante causaron especial furor en su compañera, que terminó sacándole los colores.

"Estoy especialmente desvergonzado en las entrevistas, no me importa hablar de sexo", comenzó explicando Évole nada más comenzar su encuentro con el espacio de La Sexta, asegurando que esta nueva temporada muestra una faceta suya jamás vista. Fue entonces cuando mostró un avance de la entrevista de Lolita Flores.

Cristina Pardo tiene que reprender a Iñaki López por su comentario fuera de tono

El periodista explicó que, hace años, jamás habría pensado en hablar sobre sexo con Lolita, pero en esta ocasión se atrevió con todo. Y en las primeras imágenes de 'Lo de Évole', se pudo escuchar a la cantante asegurar que "follar por follar" no es su estilo. Una afirmación que llevó a Iñaki López a lanzar una reflexión que desencajaría a Cristina Pardo. "Esta frase me parece digna de reflexión", comenzó señalando el periodista.

"Me parece una filosofía no muy extendida en este país, donde la juventud parece gallinas picantonas", esgrimió el presentador de 'Más vale tarde' dejando a su compañera sin palabras. Pero la periodista no se cortó en contestar a la injustificada salida de tono del vasco. "¿Cómo que gallinas picantonas?", preguntó Pardo horrorizada.

"Iñaki, eres de Atapuerca, pero qué carca eres", terminó espetando en tono de broma Cristina Pardo, pero visiblemente molesta con su compañero de programa. "Está la calle... es solo una cosa gráfica, para que la gente lo entienda", contestó el periodista intentando justificarse mientras Jordi Évole presenciaba la incómoda escena.