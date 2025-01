'La Isla de las Tentaciones 8' emite el mejor avance de la historia con Montoya y su asalto a la villa

Este miércoles, 29 de enero, Telecinco ha emitido la quinta entrega de la octava edición de 'La isla de las tentaciones'. Tras la cual, como viene siendo habitual, emitió un avance de lo que ocurrirá la próxima semana en la hoguera de los chicos, y se vienen curvas. Y es que Montoya, preso de la rabia, no duda en asaltar la villa de las chicas.

En el adelanto podemos ver a Eros quejándose de la actitud de Bayán. A Joel lamentando hacer daño a Andrea, a Tadeo criticando el "ridículo" de Sthefany y a Montoya dando una patada al atril con la tablet de Sandra Barneda para, acto seguido y presa de la rabia, salir corriendo de la hoguera.

Además, la llegada de un nuevo chico en Villa Montaña provocará una reacción inesperada en una de las solteras, quien mostrará su interés en el recién llegado. Algo que provocará la tensión en la villa. Por otro lado, en Villa Playa la cosa estará que arde. Dos de las chicas llegarán a besarse, mientras que otra dará rienda suelta a su pasión en la encimera de la cocina. También se vivirá una noche de pasión en una de las habitaciones.

Montoya, preso de la rabia, asalta Villa Playa

Pero, sin lugar a dudas, el momento más impactante del avance es cuando Montoya, preso de la rabia, se saltará las normas y asaltará Villa Playa en busca de su novia, Anita, para pedirle explicaciones tras besarse con Sthefany. "¡Me has destrozado, me has destrozado, me has destrozado!", repite insistentemente, ante el susto de todos los presentes.

Un adelanto que ha puesto los dientes largos a todos los seguidores del reality, que ya están esperando que pase rápido esta semana para ver cómo continúa este 'culebrón'. Lo cierto es que, pese a llevar ocho ediciones a sus espaldas, 'La isla de las tentaciones' sigue cosechando muy buenos datos de audiencia en Telecinco. Este miércoles, sin ir más lejos, cosechó un 11,4% de cuota de pantalla y 1.437.000 espectadores, impulsando así a la nueva entrega de 'Next Level Chef'. Aunque no pudo ni con 'La Revuelta' (13,1%) ni con 'El Hormiguero' (13,2%), quienes vivieron una de sus noches más igualadas.