José Manuel Parada se mete en un jardín sobre Anabel Pantoja ante la última hora del estado de su hija

Hace unos días José Manuel Parada volvía a situarse en el centro de todas las críticas por lo que llegó a decir sobre Anabel Pantoja tras el ingreso de su hija. "Las enfermedades hay que respetarlas siempre que la familia no quiera que se sepa pero venimos de una claridad informativa con el caso de Raphael y esto es oscuridad absoluta, que si la Pantoja está allí, que si están los hijos, pero nadie los ve ...", comentó al ser preguntado por la prensa.

Unas declaraciones que fueron reprendidas en 'Ni que fuéramos' tanto por Belén Esteban como por Kiko Matamoros. "Aquí hay una situación de una familia que hay una persona mala. Están en su derecho de no hablar, que es menor... Sé que es noticia, pero podemos dejar las cosas. ¡Basta ya! Os encantaría saber y no tenéis ni idea. De lo que ha pasado allí, no va a hablar nadie. ¡Pesado!", soltó Belén muy cabreada.

Después del revuelo generado por lo que dijo, José Manuel Parada trató de retractarse diciendo que se le había malinterpretado y que él jamás quiso cuestionar a Anabel Pantoja por no hablar sobre el ingreso de su hija. "Yo lo único que dije, y sigo diciendo y no me arrepiento de decirlo, que para la gente que nos dedicamos al periodismo ha sido un contraste muy grande, vosotros lo habréis vivido ¿no? Decir, Raphael, sus hijos, su mujer, Raphael no podía hablar, pero todos ha habido una claridad muy grande respecto al tema y lo hemos respetado...", repitió.

Este lunes, Anabel Pantoja rompía su silencio y publicaba un comunicado en su cuenta de Instagram en la que aseguraba que su hija estaba mejor y pedía respeto a la prensa para poder seguir con sus vidas con cierta normalidad. "Solo pedimos con todo el respeto que los medios nos permitan vivir este proceso como padres con tranquilidad, sin especulaciones ni exigencias de lo que ha ocurrido. Nuestro mayor deseo es que este mal sueño se pase pronto y podamos regresar a casa con nuestra hija. Sabemos que al ser personaje público esto trae consigo un precio. Pero sí pediría que nos permitan vivir estos días con un poco de normalidad: poder ir y venir del hospital, hacer turnos, salir a desayunar o comer, simplemente salir a lavar la ropa sin sentirnos observados o perseguidos por las cámaras", pedía la sobrina de Isabel Pantoja.

José Manuel Parada replica a Anabel Pantoja tras su comunicado

Y poco después, José Manuel Parada asistía al photocall del concierto de Francisco y Tamara en Madrid y allí la prensa le informaba de la última hora y del comunicado que había compartido Anabel. Y el colaborador de 'Y ahora Sonsoles' y 'D Corazón' volvía a liarla con sus palabras. "Qué bien, pero sí, yo creo que eso le alegra a todo el mundo. También me había comentado alguien que había pedido respeto, ¿no? Yo no he visto que nadie le falte al respeto", soltaba el periodista.

"Incluso a mí me han creado una historia de que Parada ha dicho. Además, te lo dije a ti a estas mismas cámaras el otro día que estábamos en un acto y me preguntaste, era el comienzo. Le deseo lo mejor, me da mucha pena. ¿Cómo no va a dar pena y tristeza que un bebé esté enfermo? Habría que ser muy inhumano", proseguía diciendo.

Y lejos de quedarse ahí, José Manuel Parada aprovechaba para pedir respeto también para gente profesional como él. "Yo lo entiendo perfectísimamente, pero también como periodista que soy, yo no soy padre, pero soy periodista, también como periodista pido un cierto respeto cuando estamos trabajando, como es el caso vuestro, estáis ahora trabajando, pues yo creo que no cuesta nada saludaros, contestaros, si no quiero hablar de algún tema que me saques, pues no lo hablo, pero yo creo que un gracias por estar y buenas noches nunca sobra. Es lo único", destacaba.

"Yo no tengo ningún problema, yo me alegro de la recuperación de esa niña, como no puede ser de otra manera, claro, pero hay que también entender que yo dije algo no para ofender ni para molestar, sin embargo, en las redes sociales a mí me han insultado de todo, de todo me han puesto, cosa que me da igual, porque yo digo y repito lo mismo que dije, que veníamos de una enfermedad, como era la de Raphael, que su familia atendió a la prensa y le informó en todo momento y la prensa nos supimos comportar, porque la prensa nos sabemos comportar, cuando nos reciben con educación, atendemos y respondemos con educación, claro, y ya está, entonces, ¿Cómo no vamos a respetar el dolor de una madre?", concluía Parada.