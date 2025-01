Horóscopo de hoy, jueves 23 de enero de 2025: Predicción en todos los signos zodiacales

Arrancamos el cuarto jueves del mes de enero de 2025. Y te adelantamos cuál va a ser el porvenir de cada signo del zodiaco en los ámbitos de salud, dinero, trabajo o amor, según la predicción diaria del horóscopo para hoy 23 de enero. Entérate aquí de cómo le va a ir a tu signo: Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario o Capricornio.

Según las previsiones de Esperanza Gracia, el día 21 tuvo lugar el Cuarto Menguante de la Luna en Escorpio, una nueva fase lunar que nos ha traído los cambios que estamos esperando. Venus en Piscis contribuye a que estemos muy románticos y sentimentales. Por otra parte, los signos Virgo, Escorpio y Libra son los más afortunados.

Descubre ya lo que van a deparar los astros a todos los signos zodiacales según los pronósticos del horóscopo diario de este jueves, 23 de enero de 2025:

Horóscopo diario jueves Acuario

Felicidades, si hoy cumples años. Entrégate a los cambios, aunque sean radicales. Con el Sol en tu signo, la suerte es tu aliada y cualquier cambio que lleves a cabo será excelente para tus intereses.

Horóscopo diario jueves Escorpio

Gracias a los buenos aspectos que te hace Venus, es el momento de atreverte a experimentar en el amor, de vivir tus emociones de una manera más rica y profunda. Si estás atravesando un bache en tu relación sentimental, la superarás.

Horóscopo diario jueves Aries

No pierdas la calma porque vas a solucionar los inconvenientes que dificultan tus planes. En el ámbito profesional, podrán surgir oportunidades muy positivas. No permitas que el miedo a lo nuevo te impida aprovecharlas.

Horóscopo diario jueves Géminis

Con el planeta Júpiter en tu signo, la suerte te acompaña siempre que la necesites. Todo lo que hagas va a tener muchas posibilidades de salir adelante, y eso será un estímulo para llegar cada vez más lejos.

Horóscopo diario jueves Tauro

Tendrás una energía muy positiva y estarás muy creativo; querrás conocer a gente que piense, sienta y viva de manera diferente a ti. Ahora es el momento de llevar a cabo los cambios que vienes pensando, sin mirar atrás ni cambiar de rumbo.

Horóscopo diario jueves Virgo

Tu estado de ánimo va a estar por las nubes, y todo lo que te suceda hoy será motivo de alegría y satisfacción. Tu vida sentimental discurrirá de forma favorable si piensas en aquellas cosas que te hacen sentir bien y luchas por ellas.

Horóscopo diario jueves Cáncer

Con Marte retrógrado en tu signo, puede que estés un poco alterado. No inicies ninguna discusión porque puedes salir perdiendo. Canaliza la energía que te envía Marte para sacar adelante tus proyectos.

Horóscopo diario jueves Piscis

La incertidumbre y algunos temores se pueden apoderar de ti, pero si no haces caso a los pensamientos negativos pronto desaparecerán. Necesitas pasar una página de tu vida que puede estar condicionando tu presente.

Horóscopo diario jueves Libra

Si tomas las riendas de tu vida y controlas tus impulsos, notarás que una corriente de buena energía te invade y te empuja a alcanzar tus fines. Si tienes que tomar una decisión, hazlo sin titubeos.

Horóscopo diario jueves Leo

Has podido sufrir un periodo de desestabilidad y tensiones, pero ahora la vida te va a ofrecer oportunidades que en el pasado te negó. Tu optimismo será de gran ayuda para conseguir algo por lo que vienes luchando y en lo que no has escatimado esfuerzos.

Horóscopo diario jueves Sagitario

Necesitarás más que nunca sentirte libre y no soportarás que nadie cuestione tus decisiones. Déjate llevar por tu intuición porque vas a triunfar. Agradables sorpresas te aguardan.

Horóscopo diario jueves Capricornio

No te dejes llevar por tus preocupaciones, que todo va a ir sobre ruedas. Lo que debes hacer es ir cerrando los proyectos que están en marcha. Un encuentro con alguien que hace tiempo no veías llenará de ilusiones y color tu futuro.