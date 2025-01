Gonzalo Miró no tolera lo que llega a sugerir Toni Cantó: "Si digo lo que pienso, me detienen"

Gonzalo Miró suele protagonizar la mayoría de desencuentros en la tertulia de 'Espejo Público', y este viernes inauguró el año enfrentándose con Toni Cantó. El debate de la mañana se dividía en bandos a favor y en contra del uso de petardos en celebraciones como las de Nochevieja. Y el desacuerdo entre ambos colaboradores llegó a tal punto que el comunicador se tuvo que plantar con firmeza.

Tras recibir el Año Nuevo entre explosiones, petardos y fuegos artificiales, 'Espejo Público' ha puesto en el punto de mira la utilización de estos recursos por sus graves consecuencias en los animales. Este tipo de espectáculos provocan un aumento del estrés en los perros por encima de lo normal, y pone la vida de muchas mascotas en riesgo. Y la opinión estaba más que dividida en el plató de Antena 3.

Toni Cantó no tardó en postularse como firme defensor de la recreación con espectáculos de fuego en este tipo de fechas tan señaladas, mientras que Gonzalo Miró ha dejado claro su rechazo. "He tenido perros toda mi vida y siempre me ha pasado", comenzó explicando el colaborador, visiblemente molesto, recordando lo mal que lo pasan los animales cuando escuchan los estallidos.

Gonzalo Miró se enfrenta a Toni Cantó por el uso de petardos en celebraciones

Gonzalo Miró en 'Espejo Público'

"Si dijera aquí lo que pienso de los petardos, probablemente me detendrían", advirtió el tertuliano de 'Espejo Público', que no amedrentó a su compañero de mesa a la hora de contestar a su réplica. "Diría que, en ese caso, te lleves a tu perro fuera", respondió Toni Cantó, que no terminaba de compartir la visión del colaborador.

Fue entonces cuando le recomendó a Gonzalo Miró buscar "guarderías" u otros espacios alejados para sus perros en estas fechas en lugar de acabar con la tradición de los petardos, poniendo como ejemplo la importancia de los fuegos artificiales en las fallas de Valencia y destacando su importancia.

"Me parte el corazón, me pone malo"

"Tú tienes que ser consciente de esa situación, y lo que no puedes pretender es acabar con unas fiestas tan importantes para tantísima gente porque tu perro lo pase mal", insistió Toni Cantó mientras el tertuliano guardaba silencio. Pero Miquel Valls no dudó en preguntarle si haría lo mismo si fuese a sus hijos a quienes les atemorizasen los petardos. "Unos niños no son lo mismo que un perro al que es complicado educar en estas situaciones", sentenció el político para acabar.

"A mi me parte el corazón, me pone malo. Y como no entiendo lo de los petardos...", terminó esgrimiendo Gonzalo Miró mientras Toni Cantó trataba de continuar el debate por detrás. Sin embargo, Lorena García terminó cortando de raíz el cruce de acusaciones de ambos para continuar con los asuntos de la jornada.