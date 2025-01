Avance 'La Promesa', capítulo miércoles 8 de enero con una terrible noticia tras la boda y un hallazgo

Jana y Manuel ya son marido y mujer en 'La Promesa' tras 500 capítulos emitidos. A pesar de la última jugarreta de Cruz por impedir la boda, que provoca desconcierto y angustia en los momentos previos a la ceremonia, finalmente se han dado el 'sí quiero' ante el padre Samuel. Una escena que pasará a la historia de la televisión.

Esta vez, sí se materializa con éxito el compromiso después de tantos reveses. Y Cuando Samuel ha pronunciado la famosa frase 'quien se oponga a este matrimonio que hable ahora o calle para siempre', Cruz se ha tenido que morder la lengua y tragarse su veneno, descubriéndose el porqué de esta impropia actitud. Y es que Leocadia le había amenazado horas antes con destapar su pasado si impedía esa boda. ¿A qué pasado se refiere? No hay dudas de que este personaje tiene en sus manos a Cruz por algo que iremos descubriendo en el futuro.

Sin embargo, después de tragarse el sapo, Cruz, descompuesta, le agua el momento de felicidad a Jana y arremete duramente contra ella tras desposar con Manuel, humillándole por ser una vergüenza para la familia y amenazándole. "Has humillado a mi familia de la peor manera. Te detesto", le dice con sonrisa falsa para mantener la compostura ante los invitados. La recién casada se derrumba, pues sabe que Cruz no se va a quedar de brazos cruzados y que, en cualquier momento, pasará a la acción y le devolverá el golpe con sus peores armas.

Cruz a Jana: “Has humillado a mi familia de la peor manera. Te detesto” #LaPromesa



⭕ https://t.co/EE7x3M4A7x pic.twitter.com/bdV6YiTC9R — La Promesa (@lapromesa_tve) January 7, 2025

Y tras un emocionante discurso de Manuel, con unas bonitas palabras hacia Jana delante de todos los invitados, se ha producido un exitoso convite. Y de fiesta a la noche de bodas, muy esperada por los espectadores, en la que se ha desatado una pasión desbordante entre los protagonistas.

En paralelo, Leocadia le ha asegurado a Cruz que ella no ha venido a desvelar ningún secreto del pasado para calmar sus inquietudes, pero no parece muy convincente y la marquesa está en alerta. Por su lado, Petra niega las acusaciones de María Fernández, que declara que el ama de llaves es la autora de un sabotaje para que el padre Samuel no se presentara en la Iglesia y se tuviera que suspender la boda. Dice que ha sido ella quien la encerró con el cura en el estudio de Manuel.

Además, Petra le da un ultimátum a Ricardo: o le cuenta la verdad a Santos en 24 horas o lo hará ella. Tras las indagaciones, Lope por fin encuentra la entrada al escondido pasadizo que alberga La Promesa y decide explorarlo con Vera, Teresa y Marcelo aunque resulte peligroso. En mitad de la expedición, se encuentran con una puerta misteriosa.

Avance de 'La Promesa', capítulo 501 del miércoles 8 de enero

Tras la boda y una noche de pasión excitante, Jana decide organizar junto a Manuel una celebración junto a sus compañeros del servicio que no pudieron asistir por culpa del veto de la marquesa.

Por su lado, Catalina transmite a su padre la decisión firme de irse de La Promesa para pasar una temporada con la tía Clara. Y Ricardo no es capaz de sacarse de la cabeza la carta de su mujer y Rómulo le pregunta si sigue amándola.

Teresa, Lope, Vera y Marcelo dan vueltas a la manera de abrir la puerta del misterioso pasadizo que están investigando, y deciden buscar la llave por todo el palacio, inquietos por semejante hallazgo. Curro también está inquieto, pero en su caso por Martina, que espera ansioso una llamada telefónica de ella. El joven revela a Manuel el verdadero motivo de la marcha de su prima.

Tras la desilusión de no poder acompañar a Samuel al refugio, María Fernández recibe una terrible noticia relacionada con el estado de salud del sacerdote. Ha sufrido un accidente.