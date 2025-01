Así ha sido la histórica boda de Jana y Manuel en 'La Promesa' con un aviso sobre el futuro de Cruz

'La Promesa' ha celebrado este martes en el prime time de TVE la boda de Jana y Manuel con doble capítulo de estreno. En el primero, Cruz, al borde del colapso ante un compromiso que no consiente, se plantea boicotearlo. El ama de llaves le propone denunciar a Jana anónimamente ante la Guardia Civil por un falso delito para que se la lleven arrestada el tiempo suficiente como para que no pueda llevarse a cabo la unión con Manuel. La marquesa no ve con malos ojos esta idea, pero Leocadia las sorprende maquinando y esas pretensiones acaban frustradas.

La noche previa a la boda, los novios entran en un estado de inquietud y los nervios les embargan por completo, pero los mitigan con sus máximos confidentes. Jana con María Fernández y Manuel con Curro, quien realmente es su hermano. Ambos prometidos recuerdan cómo se conocieron en La Promesa. Las horas antes del enlace sirven al futuro marqués de Luján para rememorar también, no solo los momentos buenos, sino también a quien no está, como su hermano Tomás. Entre los ausentes, su querida prima Martina, que no llega a tiempo a la boda al celebrarse con tanta premura.

Y por fin llega el día más importante de sus vidas. En La Promesa todos se afanan por preparar el convite y la fiesta de la boda para que todo salga perfecto. Lo que no esperan los novios es una última jugarreta de Cruz que provoca desconcierto y angustia en los momentos previos al enlace. Por voluntad propia, Petra encierra al padre Samuel junto a María Fernández bajo llave en el despacho de Manuel. Una última maniobra para que no se pueda oficiar el enlace y adquirir puntos frente a la marquesa.

Cunde la desesperación por el retraso del sacerdote, pero a grandes problemas, grandes soluciones y Samuel decide emplear la fuerza, reventando la cerradura de la puerta del estudio. Así, el párroco y María logran llegar in extremis a la ceremonia. Jana y Manuel se dan el sí quiero y se convierten, por fin, en marido y mujer. Un resultado que era impensable para los fans de 'La Promesa', en especial para los más escépticos, que se temían que acabara abortada nuevamente.

La escena histórica de 'La Promesa': Jana y Manuel se dan el 'sí quiero'

Esta vez, sí se materializa con éxito el compromiso tras tantas vicisitudes. Cuando Samuel ha pronunciado la famosa frase 'quien se oponga a este matrimonio que hable ahora o calle para siempre', Cruz se ha tenido que morder la lengua y tragarse su veneno, descubriéndose el porqué de esta impropia actitud. Y es que Leocadia le había amenazado horas antes con destapar su pasado si impedía la boda. No hay dudas de que este personaje tiene en sus manos a Cruz por algo que iremos descubriendo en el futuro.

Sin embargo, después de tragarse el sapo, Cruz, descompuesta, le agua el momento de felicidad a Jana y arremete duramente contra ella tras desposar con Manuel, humillándole por ser una vergüenza para la familia y amenazándole con hacerle la vida imposible en La Promesa. "Has humillado a mi familia de la peor manera. Te detesto", le dice con sonrisa falsa para mantener la compostura ante los invitados.

La recién casada se derrumba, pues es consciente de que Cruz no se va a quedar de brazos cruzados y que, en cualquier momento, pasará a la acción y le devolverá el golpe con sus peores armas. De hecho, los guionistas de 'La Promesa' han dado pistas sobre ello con una significativa conversación de Simona y Candela: "La marquesa siempre gana".

Y tras un emocionante discurso de Manuel, con unas preciosas palabras hacia Jana delante de todos los asistentes, se ha producido un exitoso convite. Y de la fiesta hemos pasado a la noche de bodas, muy esperada por los espectadores, en la que se ha desatado una pasión desbordante en la que va a ser su nueva alcoba en La Promesa.

En paralelo, Leocadia le ha asegurado a Cruz que ella no ha venido a desvelar ningún secreto del pasado para calmar sus inquietudes, pero no parece muy convincente y la marquesa está en alerta. Por su lado, Petra niega las acusaciones de María Fernández, que declara que el ama de llaves es la autora de un sabotaje para que el padre Samuel no se presentara en la Iglesia y se tuviera que suspender la boda. Dice que ha sido ella quien la encerró con el cura en el despacho de Manuel.

Además, Petra le da un ultimátum a Ricardo: o le cuenta la verdad a Santos en 24 horas o lo hará ella. Tras las indagaciones, Lope por fin encuentra la entrada al escondido pasadizo que alberga La Promesa y decide explorarlo con Vera, Teresa y Marcelo aunque resulte peligroso. En mitad de la expedición, se encuentran con una puerta misteriosa. ¿Qué hay detrás de ella?