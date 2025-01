Avance 'La Promesa', capítulo lunes 27 de enero: El golpe a Jana y un encuentro que desarma a Curro

Ángela revela a su madre Leocadia los verdaderos motivos de su llegada a La Promesa: quiere respuestas sobre su verdadero padre. El plan de Manuel de avisar a Adriano para informarle de que es padre de mellizos cae en saco roto con Catalina, que le exige que no se entrometa o no se lo perdonará jamás. Así, logra frenarle.

Además, la muchacha acude a Jana para pedirle un inmenso favor. Le suplica que le jure que cuidará de sus hijos si a ella le pasara algo y Jana acepta. Inmensa es la devoción de María Fernández por Samuel. Teresa y Jana son testigos de cómo su amiga se vuelca demasiado con él en cuerpo y alma.

Aunque le duela en el alma, a Rómulo no le queda otra que avisar a los señores de que Santos no aparece, después de haberse ido de La Promesa sin avisar. No lo pueden ocultar más, pero en el último momento el joven aparece tras haber podido reencontrarse con su madre, la cual le ha envenenado contándole mentiras sobre su padre Ricardo.

Leocadia de Figueroa la facilita a Cruz las credenciales del fotógrafo que hizo las fotos de la boda de Jana y Manuel que ahora están por todas partes gracias a una gaceta. Además, una conversación de Leocadia con Lorenzo da pistas de que en el pasado hubo una relación estrecha entre ellos. ¿Acaso es el padre de su hija?

Lope, Marcelo, Teresa y Vera retoman las labores de investigación en la misteriosa habitación encontrada en el pasadizo secreto. El cocinero y el lacayo vuelven al lugar para dar con alguna pista y encuentran un cajón con doble fondo que contiene unas cartas muy reveladoras. Sin embargo, se ven sorprendidos por la presencia de alguien y se tiene que esconder. ¿Quién será?

Por último, en mitad de una cena, Manuel da la gran noticia a la familia de que va a ser padre con Jana. El anuncio deja a todos de piedra. Lo que no anticipa el joven Luján es la terrible reacción que va a tener lugar por parte de la marquesa y también del marqués. Las consecuencias serán impredecibles.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del lunes 27 de enero

Manuel defiende a Jana ante su familia y Leocadia también les muestra su apoyo después de la mala reacción que han tenido. Jana se muestra hundida por este nuevo golpe. En paralelo, la marquesa ha encontrado al fotógrafo que hizo las fotos en la boda y espera que les desvele quién les ha traicionado concertando una cita.

Alonso le dice a Catalina que Cruz se niega a cederle el palacio de Cádiz, pero le asegura que él va a intentar convencerla. Y Lope y Marcelo le enseñan a Teresa y Vera las cartas que han encontrado en la habitación secreta y deciden leerlas para ver qué les revelan.

Santos sigue enfrentado frontalmente a su padre y María Fernández le hace a Jana una confesión que le tiene desgarrado el corazón. Y Jana anima a Curro a ir a la fiesta con Ángela y, contra todo pronóstico, terminan pasándolo bien y acercando posturas, pero un encuentro inesperado lo cambia todo. Martina, desaparecida durante semanas, aparece en esa fiesta y es un auténtico shock para Curro.