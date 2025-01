Avance 'La Moderna', capítulo del lunes: Fermín frustra el plan de Emiliano y la farsa de Paula y Rodrigo

'La Moderna' ha entrado en plena recta final pues pese a que se encuentra en un gran momento de audiencia, TVE ha decidido cancelar definitivamente la ficción. Por si fuera poco, desde la semana pasada, La 1 ha acelerado el ritmo de emisión de la serie y ofrece cada día capítulo y medio.

Tras despedirse de algunos actores como Miguel Ángel Muñoz, Begoña Maestre y Xabier Murua tras la muerte y despedida de sus personajes; la ficción producida por Boomerang TVE ha incorporado a tres nuevos actores a sus tramas: Juli Fàbregas (capitán Dávila), Roberto Enríquez (Ramallo) y Meritxell Calvo (Marcelina).

En capítulo de 'La Moderna' de este viernes, Paula y Rodrigo se mostraban felices con su nueva vid hasta que recibían la visita de Emiliano e Iván. Sin embargo, Emiliano parecía tomarse con deportividad la ayuda que Fermín les ha ofrecido al buscarles trabajo.

Un don Fermín que le preguntaba a Maruja si tenía alguna prueba con respecto a esa supuesta conexión entre Emiliano y Lázara. Al mismo tiempo, Pepita le comentaba a Maruja el mal aspecto que le ha notado a Fermín, y ambas temían que éste tomara alguna mala represalia. Sus sobrinas, Inés y Laurita, se daban ánimos mutuamente para seguir con el rodaje y finalizarlo a tiempo.

Paralelamente, las empleadas del Salón de té La Moderna se conjugaban para apoyar a Pietro e ir en contra de Simón; y Marcelina seguía con su intención de convertirse en camarera del local. Finalmente, Emiliano le reiteraba a Fermín la situación con los americanos: necesita su 1%.

¿Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'La Moderna' que se ofrecerá en La 1 de TVE el lunes 3 de febrero a partir de las 16:20 horas antes de 'La Promesa' y ' Valle Salvaje'?:

Avance del capítulo 332 de 'La Moderna'

Fermín justifica su negativa a Emiliano para no vender su 1%: no le parece conveniente dar ningún paso empresarial hasta no saber qué ha pasado con Doña Lázara.

En La Moderna, las dependientas del salón le dejan claro a Simón que no van a permitirle más amenazas a Pietro. Cuando se entera, Antonia teme que sus amigas se hayan metido en un lío por su culpa. Por otra parte, Quico no puede evitar su admiración por el Encapuchado de La Puerta del Sol delante de Miguel.

A su vez, Agustín le pide a Ramallo que se deje llevar por la magia del cine antes de hablar de la situación económicos de los prestamistas. Mientras tanto, Paula y Rodrigo se instalan en la casa de huéspedes, haciéndose pasar por primos para no alertar a la gerente de la pensión: Doña Amadora.