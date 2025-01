Antonio Resines decide plantarse con Sonsoles Ónega y pide parar lo que pretende hacer en su programa

Antonio Resines se encuentra de plena promoción de "Mikaela", la nueva película de Atresmedia Cine que es un thriller dirigido por Daniel Calparsoro. Así, después de haber visitado a Pablo Motos en 'El Hormiguero' el día anterior, este jueves el actor ha seguido visitando programas y el último en el que ha estado ha sido en 'Y ahora Sonsoles' con Sonsoles Ónega.

Al irle a dar paso, Sonsoles Ónega se mostraba feliz. "Ha llegado el momento importante del programa, el de verdad, recibir y escuchar a uno de esos personajes de brillante trayectoria, que solo verlo da gusto", aseveraba la presentadora antes de darle dos besos.

Por su parte, Antonio Resines le avanzaba a Sonsoles Ónega que su mujer le había pedido que le diera las gracias de su parte por lo bien que se portó con ella cuando él estuvo ingresado con covid. "Me ha dicho mi mujer que te de las gracias porque cuando lo del covid llamaste y estuviste educada y encantadora", le decía. "Y nos trató muy bien ella", le respondía ella.

Tras hacer un pequeño repaso a la trayectoria de Antonio Resines, Sonsoles Ónega le preguntaba por "Mikaela", la película en la que da vida a un policía que tiene que intervenir en un robo durante un temporal tipo Filomena. Y el actor explicaba de qué va este thriller.

Poco después, salía a colación lo mal que lo pasó el intérprete cuando estuvo en coma por culpa del covid y a punto de morir. "Es verdad que tenías alucinaciones", le comentaba Sonsoles. "Bueno se llaman delirios que son como alucinaciones provocadas por la ingesta masiva de drogas", aclaraba él. "Pero lo pasaste bastante bien", soltaba entonces la presentadora. "No, bastante bien no, bastante mal", le corregía él. "Tú le contaste a Mara Torres que lo pasaste bien y que veías a Martínez-Almeida y los Windsor", trataba de justificarse ella.

"Bueno pues imagínate ver a Martínez-Almeida como para decir que me lo pasaba bastante bien. Y no, Martínez-Almeida me enterró varias veces. O sea oficiaba los funerales él", le explicaba Antonio Resines. "Era el alcalde enterrador en tu delirio", comentaba Sonsoles con sorna. "Es que como era el alcalde y yo era alguien importante pues me enterraba en la Puerta de Alcalá y me enterraba en un lado y yo le decía que no y al final me enterró en el centro. Pero no tiene ni puta gracia, no os riais", añadía el actor.

Al hacer referencia a los delirios de Antonio Resines, Sonsoles Ónega se atrevía a preguntarle a su invitado si quería que vieran unas imágenes de cuando él estuvo ingresado al borde de la muerte por el covid. "¿Quieres que veamos el vídeo de tu ingreso?", le preguntaba. "No, no", respondía él. "Andrea, no quiere verlo", reaccionaba Sonsoles dirigiéndose a su directora. "¿Pero hay un vídeo de ingreso?", cuestionaba el actor sin saber de qué le hablaban.

"No, no es la primera vez que le pregunto a alguien si quiere verlo. Es de cuando todos hablaban de tu ingreso", destacaba Sonsoles. "¿Ahh pero no se me ve a mí? Entonces ponlo. Es que pensaba que decías de yo ingresando", le respondía Resines.

Antonio Resines corta a Sonsoles Ónega y le prohíbe poner un vídeo

Tras una breve pausa, Sonsoles Ónega le preguntaba a Resines por su mujer. "¿Cuánto lleváis?", cuestionaba. "Casados cuatro y largos, nos casamos el 10-10-20, pero nos conocemos hace más de treinta años", respondía el actor dejando claro que él había hecho de todo por su esposa. "¿Podéis llamar a Ana?", soltaba Sonsoles. "No, por favor", pedía él. "No, mejor no la llaméis", añadía. "¿Y ella por ti?", incidía la presentadora. "Todo", aclaraba él. "Como sabe que me quedan dos minutos", espetaba Sonsoles. "No, al revés te estoy contestando rapidísimo para que apuremos al máximo", le cortaba el actor.

Después, Sonsoles Ónega preguntaba si le daba tiempo a poner un vídeo y Antonio Resines le pedía que "no pongáis eso" sin saber realmente a que se referían. Pero lo que la presentadora quería poner era un vídeo que hizo Antonio Resines lanzando una petición a Antena 3 cuando la cadena nació hace 35 años.