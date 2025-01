Antonio Montero y Marisa Martín Blázquez, protagonistas en 'TardeAR' de una aciaga noticia

Antonio Montero y Marisa Martín Blázquez se han convertido sin querer en protagonistas de una noticia. Y es que los colaboradores de 'TardeAR' sufrieron un robo en su casa mientras se encontraban celebrando el cumpleaños de su hija el día de navidad.

"Esto son cosas que suceden en la vida, a mí hoy viendo todo lo que está pasando Anabel me parece mucho más tremendo. Lo importante son cosas como las que estamos hablando de Anabel. Oye sí, es un impacto llegar a tu casa y encontrártela como nos la encontramos", empezaba diciendo Marisa Martín-Blázquez.

"Estábamos celebrando el cumpleaños de mi hija y nos encontramos, vamos la que se lo encontró fue mi hija y estaban ahí todavía dentro. Es un suceso desagradable. Yo de todas las cosas que suceden a diario sacar la parte positiva y la parte positiva de todo esto es que no nos ha pasado a nadie nada. Hay cosas que no es tanto el valor material sino el sentimental que tiene, pero al fin y al cabo son cosas y las cosas son nada más que eso, hay que hacer borrón y cuenta nueva", seguía destacando la colaboradora.

Tras ello, Marisa avisaba que ya no había nada que robar en su casa. "Se lo han llevado todo", comentaba la periodista. "A Marisa le han dejado la bisutería", apostillaba Antonio Montero. "¿Y algo periodístico que tuvierais?", le preguntaba Vicente Sánchez, el director de Diez Minutos. "Pues al principio sospechamos alguna cosa pero en cuanto vino la guardia civil y la policía científica ellos saben lo que es y lo que no. Esto evidentemente parece que son bandas organizadas", explicaba Marisa Martín Blázquez.

Marisa Martín Blázquez relata todo lo que vivieron en su casa

Después, Antonio Montero relataba que alguien debió seguirles hasta el restaurante en el que estaban para tenerles vigilados. "Sinceramente esto son cosas que no tienen ninguna importancia, todas las cosas que teníamos de valor ya no las tenemos. Me da rabia los broches que llevo los viernes que se los han llevado todos y todos mis relojes", contaba el colaborador.

El gran susto se lo llevó su hija porque fue la primera en entrar en casa y fue la que vio a los ladrones. "Fue un poco traumático y ha tenido que dormir con nosotros los primeros días aunque ya es mayor. Pero oye ruido donde no hay ruidos y es un poco desagradable", aclaraba Antonio.

Finalmente, los dos colaboradores de 'TardeAR' querían olvidarse de lo sucedido y celebrar que tanto ellos como su hija están bien y no tuvieron que vivir situaciones como las que vivieron María del Monte y su familia. "No se puede vivir con miedo. Lo que le dijo a mi hija es que esté preparada por si algún día viene alguien", sentenciaba Antonio Montero. "Yo para las situaciones complicadas de mi vida se guardar la calma y en esta ocasión vi muy claro que lo único que había era protegerse y llamar a la guardia civil", añadía Marisa.