Ángel Cristo alerta con el estado de salud de Ana Herminia tras apartarse de la televisión: "No es ningún juego"

La salud de Ana Herminia Illas tiene muy preocupado a su marido, Ángel Cristo Jr. Así lo reconoció él mismo durante su última visita a '¡De viernes!', este 24 de enero. La exconcursante de 'GH Dúo' padece de hipertensión, una enfermedad que ha empeorado tras su paso por la casa de Guadalix debido a la tensión vivida.

El mismo día en que fue expulsada de la casa, Ana Herminia tuvo que ser atendida por los médicos de Mediaset, ya que se empezó a sentir indispuesta. Desde ese momento, la mujer de Ángel Cristo no ha regresado al plató de 'GH Dúo'. Ni siquiera para despedirse de sus compañeros de concurso, algo que llamó la atención de los concursantes.

Esta ausencia de Ana Herminia en los platós ha hecho saltar todas las alarmas sobre su verdadero estado de salud. El pasado martes, el hijo de Bárbara Rey explicó que su mujer debía volver al médico para revistar su tratamiento: "Ella se encuentra mal, y lo principal es la salud. Tanto la suya como la de su hija, que también lo está pasando un poco mal". Por ello, reveló que su mujer se iba a retirar un tiempo de la televisión para centrarse en su recuperación.

"Tenemos visitas de los médicos todas las madrugadas y no le baja!, añadió Ángel Cristo en 'GH Dúo: Límite 24 horas', muy preocupado por el estado de su mujer. Una preocupación que ha vuelto a manifestar este viernes durante su visita al programa de Santi Acosta y Bea Archidona. Allí ha vuelto a dejar claro que "Ana no está bien. Lleva 24 horas con la tensión un poco más estable, su tensión es emocional y son muchos altibajos".

Ángel Cristo, muy preocupado por la salud de su mujer

Según explicó su marido, Ana Herminia ha visitado a varios especialistas y, en estos momentos, lo más importante es su salud: "No es ningún juego el tema de la tensión de Ana y yo mismo me he arrepentido de animarle a ella a entrar. Yo guardo un buen recuerdo de mi reality, pero yo me arrepiento de animarle a ella, porque le ha afectado muchísimo emocionalmente a su salud". "Ella no está bien, independientemente de lo que haya pasado en el reality", ha asegurado Ángel Cristo.

Tal y como ha recordado el exconcursante de 'Supervivientes', su mujer ha tenido varias crisis durante su paso por 'GH Dúo': "Me he quedado alucinado porque hemos recuperado el tensiómetro que usaba en la casa y sus tensiones, en la memoria, son altas y rozando lo peligroso. No digo que no estuviera atendida, pero tenía muchas tensiones y en casa me ha costado mucho estabilizarla. Hasta el punto de que me arrepiento de haberle animado a participar".

María Jesús Ruiz, otra de las colaboradoras de '¡De viernes!', ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que Ana Herminia necesite apoyo psicológico. Sin embargo, Ángel Cristo lo descarta: "Sigue siendo una mujer muy fuerte, pero esta situación es distinta y está sobrepasada y hay que entenderlo". Por su parte, Carmen Borrego ha querido enviarle un mensaje desde el plató: "Sal, no tengas miedo, hay que afrontarlo", antes de mandarle sus mejores deseos para una pronta recuperación.