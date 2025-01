A Jordi Évole le basta una palabra para despacharse sobre el PP y Feijóo en 'La Roca'

Como cada domingo, Jordi Évole conectaba con Nuria Roca para cebar un nuevo programa de 'Lo De Évole', que esta semana cuenta con una entrevista a Lolita Flores. Tras acabar de hablar de ello, Nuria aprovechaba para preguntarle a su compañero si había hablado con la actriz y cantante de política.

"No, es que sabes qué pasa me da pereza hablar de política con los invitados. Es que estamos entrando en una dinámica de poner a los invitados en brete sobre cuestiones políticas. A veces buscamos un titular. ¿Qué le voy a preguntar a Lolita sobre Pedro Sánchez o Feijóo? Me parece absurdo", comentaba Jordi Évole.

Sin embargo, Nuria Roca sí que no ha tenido reparos en atracar como ella misma le ha dicho a él, y preguntarle a Jordi Évole por qué piensa del varapalo que se ha llevado el Gobierno al no poder sacar adelante el decreto Ómnibus tras el rechazo del PP y de Junts.

Jordi Évole, claro y rotundo: "El PP es nefasto y Feijóo no tiene carisma"

Tras recordar las reacciones de Álberto Núñez Feijóo o María Jesús Montero, Nuria Roca no dudaba en preguntarle a su compañero por este asunto. "¿Lo ha hecho mal el gobierno por no presentar las medidas por separado? ¿Le ha traicionado Junts? ¿O la culpa es de la oposición por votar no a las medidas sociales?", le cuestionaba la presentadora de 'La Roca'.

"Para mí la gran sorpresa ha sido ver que ahora el Partido Popular quería subir las pensiones porque es algo que no ha hecho tradicionalmente ni cuando han ido por separado en leyes más pequeñitas", empezaba exponiendo Jordi Évole antes de dejar retratado tanto al PP como a Feijóo.

"Me parece que el PP está haciendo una oposición nefasta, nefasta por su líder porque creo que no tiene ningún tipo de carisma porque cada vez se le nota más. Puede ser que gane las elecciones y acabe siendo presidente del Gobierno con los votos de Vox, eso no lo discuto. Pero creo que el papel que está haciendo Alberto Núñez Feijóo al frente del PP, que vino para en teoría moderar al PP y ponerlo dentro de la derecha europea, lo está convirtiendo en el PP más de derechas que hemos visto en democracia", soltaba Évole.

Asimismo, Jordi Évole confesaba que "flaco favor se está haciendo el propio PP al PP y Alberto Núñez Feijóo a él mismo". "Creo que o cambia el rumbo o se le va a ver rehén de la gente de Vox. Si tú juegas a ser Vox mejor ser Vox porque