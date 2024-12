Violeta y Daniela viven un gran enganchón en 'Gran Hermano' antes de la expulsión: "Victimista y teatrera"

Daniela y Violeta han sido los nombres propios de la última entrega de 'Gran Hermano'. Las dos han tenido que hacer frente a la determinación de la audiencia, quien ha decidido expulsar a Daniela de manera fulminante frente a Violeta. Antes de dicho momento, las dos han mantenido un tosco encontronazo que ha dirigido el sentido de los últimos votos registrado por la app de Mitele.

Todo ha comenzado cuando 'Gran Hermano' les ha puesto vídeos de su convivencia y sus trifulcas. A pesar de que las dos querían mantener el tipo, poco han tardado en saltar especialmente cuando Daniela ha criticado la relación de su compañera con Edi. "Ellas juegan con temas muy delicados. No voy a ponerme a discutir ahora con ella. Edi tendrá sus cosas, pero jamás se metería con temas delicados como ellas sí que han hecho", le ha reprendido Violeta.

"No quiero amigas como ella, para eso mejor tener enemigos. Creo que se mete con temas muy delicados. Quieren dejarle a él así cuando es súper respetuoso", ha vuelto a soltar Violeta manteniendo distancias. "Hay vídeos y se delata él solo", le ha señalado Daniela, ante lo que Violeta ha añadido: "Yo no puedo con eso, con las injusticias". "Yo digo la realidad. Si te molesta, te pones oídos. Fui clara, precisa y concisa", ha vuelto a soltar Daniela.

Violeta retrata de esta forma a Daniela en 'Gran Hermano'

Un comentario que ha provocado el estallido de Violeta: "Y tú eres una mentirosa, una victimista y una teatrera. Por eso estás aquí, no lo han visto". La réplica de Daniela no ha tardado en llegar: "Me sorprende que hayas llegado tan lejos tú con lo falsa que eres... Falsa y mentirosa y ya te lo encontrarás en la calle". "Has querido dejar a tres chicos de machistas", le ha recordado Violeta ante lo que Daniela le ha advertido: "No lo he dicho yo, lo han dicho los compañeros".

"Para mí una persona que juega con esos temas tan delicados no vale ni como persona ni como concursante. Si me voy por defender injusticias sociales, temas delicados y a los míos me voy con la cabeza bien alta", ha vuelto a reseñar Violeta. "Yo también me voy con la cabeza bien alta y no dando bandazos", se ha defendido Daniela al tiempo que le ha acusado de vender a Óscar y a Laura.

Lejos de quedarse callada, Daniela ha proseguido diciendo: "La gente desconfía de lo que dices porque la gente buena y humilde no lo va diciendo no como tú que estás constantemente diciéndolo". Violeta tampoco se ha quedado callada: "Eres una prepotente. Es una provocadora, prepotente y soberbia". "Date una vuelta cariño, cambia el repertorio", le ha replicado Daniela al tiempo que ha deslizado: "Estás por debajo cariño".