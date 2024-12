Todos los estrenos del 30 de diciembre al 5 de enero en Netflix, Prime Video, Movistar+ o MAX

Despedimos a 2024 y uno de los grandes estrenos tuvo lugar la semana pasada, con la el regreso de 'El juego del calamar' y su temporada 2'. Estos días son de más tranquilidad. Al final, todos estamos aún recuperándonos de las fiestas, de los excesos, del Año Nuevo, de tener que empezar el gimnasio... Así que las plataformas de streaming tampoco quieren atosigarnos con estrenos de esos que "tienes que ver sí o sí" los primeros días. Netflix es la plataforma que, como siempre, se pone líder en títulos interesantes. Y aquí os resumimos unos cuantos para que tengáis apuntados.

En la plataforma de la N roja nos llega una película de la que teníamos muchas ganas: una nueva aventura de Wallace y Gromit. Aardman se ha vuelto a poner las pilas y nos trae una secuela con ganas de hacernos reír. Hablando de regresos, también vuelve la ácida visión de Philomena Cunk para hablarnos un poco sobre lo que significa la vida. Y, si teníamos más ganas de k-dramas, también nos llega el último directamente desde Corea. Eso sí, hay mucho más amor que en 'El juego del calamar'.

Por otro lado, Filmin nos trae aquel extraño experimento que fue 'Escenario 0' con Irene Escolar, y el esperadísimo documental sobre la creación de la serie 'Perdidos'. Además de la llegada de dos series a SkyShowtime como la precuela del clásico 'La semilla del diablo', y el thriller de acción y misterio 'Sweetpea'. ¿Los habéis apuntado todos?

Estrenos en Netflix

La vida según Philomena Cunk (Temporada 2)

Sinopsis: Philomena Cunk, una documentalista bien sarcástica, frustra a filósofos y eruditos con su afán por desentrañar el significado de la vida.

La comediante Philomena Cunk vuelve con una nueva serie producida por la BBC para responder a la gran pregunta que nos hacemos desde que el mundo es mundo: "¿Qué sentido tiene todo esto?". Con sus comentarios mordaces y críticos, llevando al absurdo situaciones que ni siquiera nos habíamos planteado, su primera incursión en Netflix fue un auténtico éxito. Así que es normal que la plataforma vuelva a apostar por ella para una segunda entrega, que nos llega este 2 de enero. Haciéndose la tonta en muchas ocasiones, nos ayuda a reflexionar sobre lo que supone la vida en la Tierra.

Fecha de estreno: 2 de enero

Wallace y Gromit: la venganza se sirve con plumas

Sinopsis: Gromit está preocupado por el hecho de que Wallace se haya vuelto demasiado dependiente de sus inventos, lo que resulta justificado cuando Wallace inventa un "gnomo inteligente" que parece desarrollar una mente propia. A medida que los acontecimientos se descontrolan, Gromit tiene que dejar de lado sus reparos y luchar contra fuerzas siniestras... o Wallace no podrá volver a inventar nunca más.

Los estudios Aardman son los maestros en películas de stopmotion. De ellos salió la clásica pareja formada por Wallace y Gromit, un inventor y su perro, que nacieron en los 90 y se han visto en mil aventuras. Después del fracaso de la secuela de 'Chicken Run', Netflix vuelve a intentarlo con una secuela de la película más famosa del dúo de plastifica: 'Los pantalones equivocados'. Porque aquí regresa un enemigo mortal de la pareja, el pingüino malvado, y no solo tendrán que enfrentarse a ello, sino a los nuevos inventos de Wallace, y cómo acaban siendo de una forma totalmente inesperada. Estamos seguros de que la espera habrá merecido la pena. Con Aardman siempre es así.

Fecha de estreno: 3 de enero

Si las estrellas hablaran

Sinopsis: Una astronauta y un turista que viven en mundos opuestos y tienen objetivos distintos viajan al espacio y, sin imaginarlo, acaban enamorándose.

Lee Min-ho es una de las grandes estrellas de la ficción coreana. Su último gran éxito fue la serie 'Pachinko' para AppleTV+. En Corea es un auténtico ídolo de masas (cuenta con más de 35 millones de seguidores en su Instagram), por lo que una nueva ficción con su nombre en ella siempre va a ser interesante y nos va a atraer, aunque sea por mera curiosidad. Además, se junta con Gong Hyo-jin, otra de las grandes estrellas de los k-dramas, y es la primera vez que podremos verlos en pantalla juntos. Romance en el espacio, humor y enredos clásicos de la ficción coreana se dan la mano en esta nueva serie que pretende engancharnos desde el primer momento. "En el puro misterio del espacio, las personas pueden llegar a apreciar el valor de la vida”. Así define la serie Min-ho.

Fecha de estreno: 4 de enero

Estrenos en SkyShowtime

Apartment 7A

Sinopsis: Nueva York, 1965. ¿Qué ocurrió en el apartamento antes de que Rosemary se mudara? Una bailarina en apuros se ve arrastrada a fuerzas oscuras por una peculiar pareja que le promete la fama.

'La semilla del diablo' es uno de lo grandes clásicos, ya no solo del cine de terror, sino de la historia del cine en general. Era cuestión de tiempo que alguien siguiera explorando ese universo (y ha habido muchas copias de la historia desde entonces). En este caso, ha llegado la directora Natalie Erika James para darle una vuelta a todo, y crear una precuela angustiosa e inquietante tomando como base la obra maestra de Roman Polanski. Aunque si habéis visto la película original, 'Apartamento 7A' no os va a sorprender mucho, es un interesante añadido, y tiene a su favor una Julia Garner que se come la pantalla.

Fecha de estreno: 31 de diciembre

Sweetpea

Sinopsis: Rhiannon Lewis es una chica que no causa mucha impresión: la gente pasa a su lado por la calle sin mirarla dos veces. No logra ascender en el trabajo, el chico que le gusta no se compromete y su padre está muy enfermo. Entonces su vida da un vuelco, se ve empujada al límite y pierde el control. La Rhiannon que todo el mundo conocía desaparece y en su lugar aparece una joven capaz de cualquier cosa. Su vida se transforma a medida que descubre un nuevo poder, pero ¿podrá guardar el secreto?

La guionista Kristie Swain, a partir de la novela de C.J. Skuse, nos trae una historia que ayuda a reflexionar sobre el bullying y la venganza. ¿Qué hay de malo en hacer una lista de todas las personas que matarías? Bueno, el problema es cuando lo quieres llevar a la práctica, ¿verdad? Digamos que el resumen de lo que trata de contar 'Sweetpea' es que "a todo cerdo le llega su San Martín". Ella Purnell ('Fallout') interpreta a Rhiannon con aplomo y elegancia, y la serie se sustenta sobre sus hombros. Una curiosa perspectiva sobre los estragos del acoso y el machismo en nuestra sociedad.

Fecha de estreno: 2 de enero

Estrenos en Filmin

Getting Lost

Sinopsis: Getting LOST es un documental que revisa el fenómeno televisivo mundial LOST. Incluye entrevistas con el elenco y el equipo, así como con miembros de la base de leales fans que aún celebran la serie veinte años después de su emisión original.

Con entrevistas exclusivas a sus creadores y gran parte del elenco, 'Getting Lost' es un documental que celebra el 20º aniversario de 'Perdidos', una de las series más influyentes de la historia de la televisión. Inicialmente fue un proyecto ideado por fans, que querían rendir homenaje a una ficción que, a muchos, les había cambiado la vida. Pero fue cogiendo tanta relevancia, que tanto sus creadores J.J. Abrams y Damon Lindelof, como casi todos sus protagonistas, decidieron participar para dar su versión sobre cómo fue el rodaje y la creación de 'Perdidos'.

Concretamente, aparecen en el documental Evangeline Lilly (Kate), Daniel Dae Kim (Jin-Soo), Henry Ian Cusick(Desmond), Emilie De Ravin (Claire), Nestor Carbonell (Richard), Josh Holloway (Sawyer), Terry O’Quinn (John Locke), Maggie Grace (Shannon), Jorge Garcia (Hurley), Michael Emerson (Ben Linus), Malcolm David Kelley (Walt), Elizabeth Mitchell (Juliet) o Sonya Walger (Penny).

Fecha de estreno: 31 de diciembre

Escenario 0

Sinopsis: Un proyecto que mezcla distintas disciplinas para crear una fusión excepcional entre las artes escénicas y el audiovisual.

Creada por Irene Escolar y Bárbara Lennie, esta serie une un total de 12 directores (entre ellos Carla Simón, Clara Roquet o Carlos Marques-Marcet) que proponen 6 revisiones de grandes obras de teatro. 6 obras de teatro contemporáneo, reimaginadas y traducidas a un lenguaje más audiovisual. Así, nos encontramos nuevas versiones de “Hermanas”, “Juicio a una zorra”, “Vania”, “Los mariachis”, “Mammón” y “Todo el tiempo del mundo”. Un experimento indispensable para los amantes del teatro.

Fecha de estreno: 3 de enero

