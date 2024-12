Pilar Vidal se solivianta contra estos dos rostros de 'Espejo Público': "Envidiosas y malas compañeras"

La periodista Pilar Vidal se ha rebelado contra Lorena García y Lorena Vázquez en 'Espejo Público' por cómo se han referido a ella en el programa de este martes ante su estilismo.

El programa ha enviado a la colaboradora a la Puerta del Sol con la intención de subirse al balcón y mostrar el vestido que le había diseñado Fran Perea. De camino al centro de Madrid, han conectado con ella desde el vehículo de producción en el que estaba siendo trasladada.

En ese momento, Pilar Vidal llevaba una capa blanca al estilo Cristina Pedroche para mantener la incógnita sobre ese vestido que iba a lucir al término del programa. Sin embargo, ha sido otro elemento el que ha llamado poderosamente la atención.

Pilar Vidal, a Lorena Vázquez y Lorena García: "Envidiosas y malas compañeras"

"Pilar, ¿esas gafas que llevas son un homenaje a Rappel o a Rocío Jurado?", se han burlado Lorena García y Lorena Vázquez. "Son un homenaje a Rocío Jurado, son mis gafas de Dior, sois unas envidiosas y unas malas compañeras porque os estáis burlando de mis gafas cuando son mega fashion", les ha espetado Pilar Vidal.

"La gente dice que pareces una muffing de nata por la capa", ha seguido hurgando en la llaga la presentadora de 'Espejo Público' que estos días releva a Susanna Griso. "¿Y es trending topic? Si no lo es, no me importa", ha respondido Pilar de forma irónica, tomándose con humor esas mofas.