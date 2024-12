Pepe del Real señala una mala noticia sobre Ángel Cristo que sacude su vida por completo

El lunes próximo vamos a volver a escuchar a Bárbara Rey en Telecinco, esta vez hablando sobre Ángel Cristo tras un año guardando silencio y sufriendo sus envites en las diferentes intervenciones que ha realizado en 'De Viernes' o incluso en 'Supervivientes'. Y el periodista Pepe del Real ha alertado de las intenciones de la artista, que deberían hacer temblar a su hijo.

La cadena ya ha lanzado una primera promo, a modo de avance, para cebar la nueva entrega de 'Bárbara Rey: Mi verdad'. "Va a ser un día difícil", dice la vedette. "Él es mi hijo, tiene mi sangre, yo lo he parido pero ni con la peor madre se hace lo que me ha hecho él a mi", lamenta ante Santi Acosta, al que le confiesa que ha sufrido crisis de ansiedad y ataques de "no querer seguir viviendo". Un relato estremecedor.

Tras emitir ese pequeño adelanto, Joaquín Prat se ha puesto en los zapatos de Bárbara Rey y ha planteado una pregunta en el club social: "¿Tú no te preguntarías por qué va mi hijo a un plató a destrozarme como madre, además de como profesional y como persona?". "Efectivamente, esa es la pregunta que se hace mucha gente, pero también podemos hacer otra y es: ¿por qué mi hijo se siente tan desgraciado?", le ha replicado Sandra Aladro.

Acto seguido, Isabel Rábago ha desvelado que la entrevista de Bárbara sobre Ángel Cristo se grabó ayer miércoles por el equipo de 'De Viernes' y ha avisado de su crudeza: "Yo he podido hablar con Bárbara y me ha dicho que han sido tantísimas horas como el último día de grabación y especialmente duro. Entiendo que se entrará en más detalles cuando Santi Acosta hable de la entrevista, pero ha sido especialmente duro. Porque una cosa es hablar del chantaje o no chantaje al Rey y otra como madre. Ella se ha visto señalada, vilipendiada y humillada como madre y le toca contestar y enfrentarse a todos esos episodios que su hijo ha relatado".

Rábago ha asegurado así que Bárbara Rey va con todo contra su hijo después de cómo la ha dibujado públicamente durante todos estos meses. No habrá vetos, ni líneas rojas, ni filtros. Y esto es algo que Pepe del Real ha constatado en 'Vamos a ver'.

"A mi me advirtió hace unas semanas cuando se anunció que iba a hablar que no había límites. Es decir, que si su hijo se había saltado ciertos límites, ella también iba a saltárselos al contestar", ha advertido el colaborador. "Este lunes la veremos hablando de episodios que seguramente no se atrevería a verbalizar en un momento dado y ahora sí", ha insistido.

Así las cosas, con la información que maneja Pepe del Real y que ha apuntalado también Isabel Rábago de buena tinta, a Ángel Cristo se le avecinan unas semanas muy complicadas y convulsas. Además, en unas fechas muy especiales y señaladas como las Navidades.