Nuria Marín rompe su silencio sobre María Patiño y admite cómo es trabajar con ella

Cuando María Patiño no se encontraba al frente de 'Socialité', Nuria Marín era la encargada de tomar las riendas del formato. Y pese a compartir redacción durante años, las dos presentadoras jamás coincidieron en el plató del magacín, lo que suscitó rumores de un posible enfrentamiento. Durante su paso por el podcast 'Chico de revista', la antigua colaboradora de Mediaset ha querido aclarar cómo es su verdadera relación con la presentadora de 'Ni que fuéramos'.

"Adoro a María Patiño", comenzó sentenciando la antigua presentadora de 'Cazamariposas' cuando Arnau Martínez, reportero de 'Espejo Público' y conductor del espacio de Zona Rainpod, puso la supuesta rivalidad sobre la mesa. "Yo nunca viví ninguna guerra, y si la hubo no me enteré, pero yo nunca tuve esa sensación", insiste la periodista.

Nuria Marín, sobre los rumores de rivalidad con María Patiño: "Me daba hasta vergüenza"

Cabe recordar que Nuria Marín tomaba los mandos de 'Socialité' durante el fin de semana, los días en los que Patiño descansaba tras conducir el magacín de lunes a viernes. Ambas se despidieron del espacio en diciembre de 2023 cuando La Fábrica de la Tele rompió su vínculo con Mediaset y el formato quedó en manos de Fénix Media Audiovisual, la productora de Christian Gálvez.

¿NURIA vs PATIÑO? 💥@nuriasecret se sincera sobre su relación con la presentadora @maria_patino en el último episodio de #ChicodeRevista ya disponible 👇🏻https://t.co/Xhn30GF4BG pic.twitter.com/uBvrgWKMrC — Rainpod Studios (@rainpod_es) December 26, 2024

La periodista admite cómo fue trabajar con María Patiño y asegura que "no puede decir nada malo" de la que fue su compañera de plató, y desvela que le "hubiese gustado" coincidir en alguna ocasión con ella, al igual que María Verdoy y Antonio Santana comparten plano actualmente. Insiste en que no se sintió en ningún momento como "la segunda" del equipo.

"Al final, te acostumbras a eso, aprendes a luchar contra eso y decir: 'Vale, es el programa de María Patiño y yo tampoco me voy a rasgar las vestiduras'. Me parecía tan cutre decir: '¡Oye, que yo también existo!'. Es que me daba hasta vergüenza", recordó Nuria Marín. "Con estas cosas trato de ponerme un impermeable para que eso no penetre y no me haga daño", subraya la comunicadora.

Sobre su salida de 'Socialité': "No entendía el cambio, me dolía"

Tras despedirse de Mediaset y el formato que ella misma creó junto a Nando Escribano como una extensión de 'Cazamariposas', la presentadora asegura que no fue fácil ver cómo continuaba con los nuevos rostros. "Hubo un tiempo que no lo podía ver. Me dolía. El cambio tampoco lo entendía. ¿Qué he hecho mal o qué he hecho para que haya que hacer esta modificación? Al principio me dolía ver que las cosas continuaban sin mí", confiesa la periodista.