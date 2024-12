Maica Benedicto señala desde 'De Viernes' al culpable de su expulsión de 'Gran Hermano'

Tras protagonizar una de las expulsiones más cuestionadas de la presente edición de 'Gran Hermano', Maica Benedicto se estrenó esta semana en 'De viernes' para ajustar cuentas. La murciana se convirtió rápidamente en una de las favoritas de la audiencia, pero el pasado jueves se quedó a las puertas de la final al convertirse en la última expulsada por el público. Y la ex concursante ha dejado claro en su paso por el espacio de Telecinco el verdadero motivo de su abrupta eliminación.

"Me agobiaba un poco porque es muy intenso, pero acosada no me sentí", comenzó explicando la 'princesa' de la edición cuando los presentadores de 'De viernes' le preguntaron por Adrián Creus, uno de sus grandes apoyos dentro del concurso que terminó expulsado por "conductas intolerables" contra la murciana. Una medida disciplinaria que se produciría horas antes de su inesperada expulsión.

Maica carga contra Óscar y le culpa de su inesperada expulsión: "No quiero una persona así en mi vida"

Pero Maica dejó a un lado su polémica contra el ex concursante, por el cariño que según ella aún le profesa, para sacar la artillería pesada contra todos los que hicieron de su estancia en Guadalix un infierno. "Llegó con información del exterior y quiso desestabilizar a todos", aseguró de Ruvens, concursante repescado que terminó dinamitando su relación de amistad con Óscar, quién terminó liderando la cruzada contra las conocidas como 'las fresis', incluida la modelo.

"Estoy muy decepcionada, no quiero a una persona así en mi vida. Es muy cambiante, ahora le gusta el critiqueo", sentenció la murciana sobre una posible reconciliación con el vasco. Y es que, como ha recordado en varias ocasiones, tanto ella como Daniela tendieron la mano al posible ganador de la edición cuando toda la casa le dio la espalda. Una situación que no ocurrió a la inversa cuando el grupo mayoritario comenzó una campaña de acoso y derribo contra la concursante y su inseparable compañera.

"Yo no me reí de él. Él se mete conmigo por las espaldas. Una vez, me desperté a las cuatro de la madrugada y me lo encontré en el baño haciéndome la burla", aseguró Maica ante el cuestionamiento de su actitud con Óscar al inicio del programa por parte de algunos colaboradores de 'De viernes'. Pero la murciana no se ha quedado ahí, y ha terminado culpando al que fue su amigo durante gran parte del concurso por su inesperada expulsión.

"Sus fans han ido a por mí, tiene una estrategia"

"Sus fans han ido a por mí. Él tiene una campaña, una estrategia", señaló visiblemente dolida la última expulsada de 'Gran Hermano 19', que cada vez avista con más claridad un triunfo de 'los azules' en la gran final del programa. "Si se convierte en ganador, aceptaré la decisión. Le deseo el bien desde lejos. Si es su destino, me alegro", añadió a regañadientes la invitada estrella de la noche.

Sin embargo, tanto ella como todas las denominadas 'fresis' han optado por un claro ganador entre sus compañeros tras verse eliminadas una tras otra de la competición. "Yo quiero que gane Juan. Ha tenido su personalidad y valores en todo momento. Nunca ha faltado al respeto a nadie", aseguró Maica, decantándose por el de Fuerteventura en una final plagada de los grandes enemigos de la habitación rosa.