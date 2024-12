Óscar destapa la doble cara de Maica tras salir de 'Gran Hermano': "La gran mentira de este programa"

La salida de Maica de 'Gran Hermano' a decisión de los espectadores ha sido uno de los temas de conversación durante los últimos días en la casa. Algunos de los actuales concursantes como Óscar Landa han ido más allá al acusar a la joven de mantener un doble perfil que ahora, según él, se está dando a conocer. Unas palabras que han marcado un antes y un después en la ya maltrecha relación de éste con la murciana.

El estallido del joven se ha producido después de que Maica conectara con la casa el pasado domingo durante la despedida de la joven. "Hola Óscar. He escuchado que quieres que volvamos a ser amigos. Ni aquí dentro ni cuando salgas ya que eres un veleta. Quiero que te vayas volando o navegando, como tú quieras", fueron las palabras que la joven le dedicó y que han provocado las críticas del concursante.

"Si ella es así de verdad, me alegro de haber terminado como he terminado. El que no quiere saber nada de ella soy yo ahora. Ya no es rosa, es de negro... Rosa palo, palo el que me ha metido a mí. Me hace vudú. Menuda bicharraca", ha compartido el concursante. Frente a sus compañeros, Óscar también ha dudado de la imagen que hasta ahora Maica ha proyectado: "Me imagino a Maica en chándal y comiendo de la pizza con las manos, ¿o no? El helado compartiéndolo con la misma cuchara".

Violeta se suma a Óscar y carga contra Maica

Otros compañeros como Violeta también han cargado contra ella: "La princesita y la monjita no existían. Ahí está la verdadera Maica, con la vena en el cuello. Ha estado haciendo un papel y se creía ganadora y con el maletín ya. Toma guapa, que se te ha visto que eres una teatrera".

Una acusación que Óscar ha aprovechado para echar más leña al fuego: "Es que me la imagino en su casa todo lleno de mierda, te lo digo enserio. Esa es la Maica que yo quería ver". "Ahora es la Maica y con K", ha subrayado Ruvens ante lo que Óscar ha vuelto a exclamar: "¡Cómo nos tenía engañados a todos menos a Edi!". De igual manera, el concursante ha asegurado que Maica ha mentido a la audiencia y, por ello, le ha bautizado como "Maica I La Mentirosa".

Óscar no se ha quedado ahí ya que, junto a Violeta, ha proseguido diciendo: "Me voy súper contento porque hemos destapado la mentira de esta chavala y ahora sí que te puedo decir mentirosa, teatrera y ahora no me vas a llorar. Menuda chunga y menuda de todo. Parecía que era la prima macarra de Maica y si fuera seguidor diría menuda mentira de tía. Para mí es la gran mentira de este programa eh. Es una mentira con patas vestida de rosa".