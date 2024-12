La Navidad de AMC trae de vuelta al extraterrestre 'ALF' y otras míticas series y películas navideñas

AMC quiere volver a sus espectadores ‘Locos por la Navidad’. El grupo de comunicación ha preparado una una programación muy especial para las próximas navidades y pretende llenar sus canales de contenidos temáticos con nuevas temporadas y entregas de producciones locales, como ‘Pasión por el marisco’ o ‘Pasión por el salmón’, en Canal Cocina. Pero también habrá hueco para las series en el canal AMC, con la emisión de series históricas como ‘Breaking Bad’, 'Better Call Saoul' o ‘Mad Men’.

Aunque lo que va a revolucionar la parrilla de AMC está en el canal Enfamilia, que recuperará la mítica serie ‘ALF’, la icónica comedia de los 80 en la que el divertido extraterrestre convive con la familia Tanner. En cuanto a películas, Canal Hollywood emitirá diez entregas de ‘Fast & Furious’ y como no podía ser de otra manera, los que quieran volverse locos por la Navidad tendrán su dosis de películas navideñas clásicas, con el ciclo ‘All I Want For Christmas’, que incluye ‘Mujercitas’, ‘Last Christmas’ o ‘The Holiday’.

AMC también trae romance y humor a través de un maratón de clásicos como ‘Love Actually’ o ‘El diario de Bridget Jones’. Sin olvidar los conflictos familiares, que protagonizarán la parrilla de AMC BREAK con el programa ‘Guerras navideñas’, y de AMC CRIME con ‘Asesinato en vacaciones’. En diciembre, la cadena emitirá la primera temporada de ‘Breaking Bad’ y ‘Better Call Saul’, así como la primera entrega de ‘The Terror’, que llegará al canal como maratón la tarde de Nochebuena. ‘Mad Men’, una de las series más icónicas de AMC Studios, llegará también el último mes del año con la emisión de sus siete temporadas.

Un comienzo de 2025 con grandes estrenos en el canal de streaming AMC+

En el evento se presentaron también las grandes apuestas del servicio de streaming AMC+ para 2025. Enero dará el pistoletazo de salida con la segunda entrega de ‘Las brujas de Mayfair’. Además, a lo largo del próximo año, llegarán las series originales ‘Talamasca’, la nueva adición al universo inmortal de Anne Rice; la producción francesa ‘Zorro’ y las nuevas entregas de ‘Dark Winds’, ‘The Walking Dead: Dead City’ y ‘The Walking Dead: Daryl Dixon’, cuyo rodaje está actualmente en diferentes regiones de España.

Durante la presentación de esta programación navideña, a la que asistió El Televisero, Antonio Ruiz, director general de AMC Networks, ha explicado que “la oferta de AMCNISE se ha consolidado como el grupo líder de audiencia de la televisión temática de pago de nuestro país". Asimismo, ha destacado que "la producción local es clave para conectar con nuestra audiencia, ofreciendo contenido auténtico y cercano, además de ser un factor diferencial que nos posiciona como la opción más exclusiva en la televisión de pago".