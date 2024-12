La dirección de 'Gran Hermano' expulsa disciplinariamente a un concursante por cruzar líneas rojas

'Gran Hermano' ha comenzado su nueva gala en Telecinco comunicando la expulsión disciplinaria de uno de sus concursantes. En concreto, el reality de convivencia ha tomado medidas contra Adrián por su último comportamiento en la casa. "Gran Hermano tiene unas líneas rojas y Adrián las ha sobrepasado. Por eso, va a ser expulsado disciplinariamente", han sido las palabras con las que el presentador ha comenzado la entrega semanal.

Acto seguido, Jorge Javier ha contactado con el concursante quien le esperaba en el confesionario. Allí, el reality le ha mostrado un vídeo en el que se recopilan algunos de sus comentarios más polémicos contra Maica. No sólo han sido comentarios, sino que también el concursante se ha sobrepasado durante las últimas horas al intentar acercarse a ella pese a las advertencias de ella.

Precisamente por ello y para evitar problemas mayores, Jorge Javier ha arrancado la gala anunciando la firme determinación del reality. "Esta actitud intolerable de Adrián lleva a la organización de 'Gran Hermano' a expulsarlo disciplinariamente", ha comunicado el presentador a los espectadores nada más comenzar la gala semanal.

De hecho, en el momento en el que lo ha comunicado, el joven ya no se encontraba junto a sus compañeros ya que la organización ha activado el protocolo antes de que comenzase la gala.

"Adrián, lo has visto en las imágenes que te acabamos de mostrar. Invades el espacio de Maica, a pesar de que a ella le incomoda que te acerques tanto. De hecho, deja bien claro que esa actitud no le gusta y aún así haces caso omiso", así se lo ha hecho saber el Súper al citado concursante.

"El Código de Conducta de Gran Hermano es claro y se les informa a todos los concursantes antes de entrar en el programa. La integridad de todos y la invasión del espacio personal son derechos que hay que respetar, y en Gran Hermano los llevamos por bandera", ha proseguido diciendo El Súper, quien además le ha invitado a abandonar la casa.

El Código de Conducta de Gran Hermano es claro y se les informa a todos los concursantes antes de entrar en el programa. La integridad de todos y la invasión del espacio personal son derechos que hay que respetar, y en Gran Hermano los llevamos por bandera. #GHGala14 pic.twitter.com/HbFFfPifVo — Gran Hermano (@ghoficial) December 5, 2024

'Gran Hermano' le comunica a los concursantes la expulsión de Adrián

Poco después, el presentador se lo ha comunicado a los concursantes, quienes asistían atónitos a la noticia. "Me habría gustado arrancar de otra manera, pero anoche uno de vosotros tuvo un comportamiento inadecuado que tuvo serias consecuencias. No estáis todos ahí sentados, falta Adrián. Debéis saber que ha sido expulsado de forma disciplinaria... Hay actitudes que en 'Gran Hermano' no podemos tolerar", les ha anunciado el presentador. Jorge Javier también ha remarcado las reglas que la organización les da a los concursantes antes de entrar.