La amenaza de Belén Esteban a Mediaset sobre el futuro de Ana Rosa de cara a 2025

2024 ha marcado sin duda un antes y un después en las vidas de Belén Esteban, María Patiño y el elenco de 'Ni que fuéramos'. Casi un año después de la cancelación definitiva de 'Sálvame' y su borrado fulminante de Telecinco, los antiguos reyes de las tardes se rearmaron en Quickie, y más tarde en TEN. Y la princesa del pueblo ha dejado bien claro en una reciente entrevista con qué actitud afronta el 2025 en el terreno profesional, lanzando una clara advertencia a Ana Rosa Quintana.

En una reciente entrevista para El País, María Patiño y su compañera han querido hacer balance de su transformación profesional desde que pusieron fin a su estancia en Mediaset tras más de una década. "Hay dos opciones cuando te echan de un trabajo, sobre todo cuando tienes una determinada edad: o hundirte o levantarte y buscarte la vida", comienza advirtiendo la presentadora.

Belén Esteban y María Patiño se sinceran sobre el éxito de 'Ni que fuéramos': "No sabíamos que iba a pasar"

"Ella me apoyaba más a mi porque yo fui la que me hundí", confiesa la conductora de 'Ni que fuéramos' al reflexionar sobre su amistad con Belén Esteban, con quién continúa compartiendo plató en Quickie. "Yo me fui de Mediaset enfadada porque creo que la manera no fue la apropiada, pero eso ya pasó", asegura la de Paracuellos, que sin embargo no guarda rencor a "la cadena de enfrente".

"Lydia Lozano dice que pasa por Mediaset y cierra los ojos, yo no. Yo paso y me dan recuerdos buenos", desvela la colaboradora de 'Ni que fuéramos' antes de reflexionar sobre la buena acogida que han recibido con el renovado 'Sálvame' en streaming. "No sabíamos qué iba a pasar con este experimento, pero no me ha sorprendido tanto, porque había muchas ganas", señala Patiño.

Es justo en ese punto de la entrevista con El País cuando Belén Esteban saca pecho por las victorias de su equipo. "Ayer ganamos con un 8,7% entre 25 y 45 años. La gente joven nos espera en el portal, viene gente a vernos ...", celebra la princesa del pueblo. "Es todo muy viral, es que somos un meme constante y eso me fascina", añade la periodista antes de reflexionar sobre su estrecho vínculo con la de Paracuellos.

Sobre su futuro televisivo: "Donde nos llamen tenemos que ir"

"Estamos siempre la una para la otra, en lo bueno y en lo malo. Sobre todo para chincharnos, más yo a ella", confiesa María Patiño mientras Belén le reprende por las burlas constantes sobre sus habilidades culinarias en la sección de cocina del programa. "La verdad es que no me he puesto ninguna meta. Si pasa algo, sé que me va a dar mucha pena dejar esto. Es una de las cosas clave de mi carrera", lamenta la presentadora de 'Ni que fuéramos'.

Y es que, tras el paso de ambas por 'La Revuelta' y el buen funcionamiento de 'Ni que fuéramos', los teléfonos no han parado de sonar para Belén Esteban y su compañera, y la colaboradora estrella parece tener claro su futuro laboral de cara este 2025. "Ya le he dicho a María que a donde nos llamen tenemos que ir", sentencia la de Paracuellos. "Me da igual La 1, Antena 3, me da igual Telecinco... pero tengo muy claro que algún día volveremos", asegura la televisiva.

"Así que aquí estamos abiertas para todo, Pablo... Broncano tú también", señala entre risas la compañera de María Patiño, con quién bromeó en cierto punto de la entrevista sobre su éxito en la antigua franja que ocupaban en Telecinco y ahora ostenta 'TardeAR'. "Es que como sigamos así vamos a ganar a Ana Rosa", adelanta la de Paracuellos mientras Patiño asegura a El País que forman "un gran tándem".