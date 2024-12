Jorge Javier habla sin paliativos de 'El Diario' ante una cancelación y admite su frustración: "Ganas de llorar"

Jorge Javier Vázquez ha hablado de las informaciones que apuntan a un final próximo de 'El Diario' en Telecinco. Lo ha hecho a propósito de unas recientes palabras de Sandra Daviú, que dijo que había oído que lo iban a cancelar por unas exiguas audiencias que rondan el 7-8% de share. "Yo también he leído algo al respecto. Pero mientras eso no se produzca hay que seguir trabajando", asevera el presentador. Por ahora, se sabe que el talk show seguirá, al menos, hasta enero.

"Yo estaba acostumbrado a trabajar sin prestarle demasiada atención a las audiencias porque no teníamos rivales y ahora me muevo en otras coordenadas: no hay día que no aparezca alguna noticia relacionada con la cancelación del programa. Lo que me lleva a recordar una de las principales características de mi trabajo: la inestabilidad. P. (su expareja) me dice que nunca me había visto tan preocupado por un programa", comparte el catalán.

En las mismas líneas de su blog en Lecturas, Jorge Javier Vázquez admite momentos de gran frustración porque "hay días que vuelvo a casa con muchas ganas de llorar porque las cosas no han ido tal y como yo esperaba". Y es que "lo que sobre el papel era un buen programa luego, por las razones que sean, no lo ha sido", lamenta.

Sin embargo, "también hay otros días, muchos, que salgo muy feliz. Muy contento. Con sensaciones muy cercanas a las vividas en el teatro, tan intensas. Y entonces recobro de nuevo la ilusión. En muchísimas ocasiones me he sentido afortunado por vivir situaciones muy emocionantes. Estoy llorando como nunca", añade el comunicador de Mediaset.

"Y a todo esto le tenemos que unir que estamos luchando por sobrevivir", sentencia Jorge Javier Vázquez. Se refiere a sobrevivir en la programación de Telecinco. "Cualquier atisbo de brote verde se convierte en motivo de jolgorio y cuando las cosas no vienen bien dadas toca apretar los dientes y esperar que el día siguiente sea mejor. La vida", afirma con resignación.

Al hilo, declara por qué teme por la posible cancelación del formato. "Quiero que 'El diario de Jorge' continúe por muchas razones, pero sobre todo por el equipo que lo hace posible. La redacción es jovencísima y tiene mucho entusiasmo. Ojalá vea recompensado su esfuerzo", desea.

A la espera de que se tomen decisiones en el grupo audiovisual sobre la continuidad de su programa en una u otra dirección, lo que sí tiene claro Jorge Javier es que "el próximo trimestre trabajaré menos en la tele" al quedar fuera del equipo de presentadores de 'GH DÚO 3'. Por eso, ya piensa en qué invertir su tiempo: "Quiero aprovechar para hacer cursos, viajar, quedar con amigos. En definitiva: fomentar mi vida social".