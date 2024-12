Joaquín Prat señala el veto de Bárbara Rey como línea roja de su entrevista en Telecinco

Joaquín Prat ha hecho una petición contundente a Bárbara Rey desde 'Vamos a ver' ante la entrevista bomba que Telecinco ha cerrado con la vedette contra todo pronóstico y que ha sorprendido a todos. "Que cuente la verdad", ha exclamado el presentador, apelando a que no pase de puntillas como ha hecho en otras apariciones televisivas.

Sin embargo, distintas informaciones apuntan que la artista murciana ha accedido a sentarse a pecho descubierto y a hablar sin vetos ni líneas rojas respecto a toda la polémica con su hijo Ángel Cristo y las filtraciones de fotos y audios telefónicos con el rey Juan Carlos I.

Para Joaquín Prat una de las cuestiones que más interés le genera es por qué se rompe la relación con su hijo y qué le lleva a convertirse en un personaje público y en uno de los rostros del corazón más importantes del último año. También ha admitido sentir curiosidad por cómo va a afrontar y desmontar un relato de Ángel Cristo que para él ha sido bastante "sólido".

Pero además del frente abierto con su hijo, Bárbara Rey se enfrenta a su mayor desafío el próximo lunes en Telecinco, con las fotos íntimas con el rey y los audios difundido por OkDiario encima de la mesa y aún coleando entre la opinión pública de este país.

"Después de ver las fotografías que hemos visto, no puede negar que le tendió una trampa. De ahí podemos partir. Su relato está muy condicionado por todo lo que ya conocemos", ha comentado Sandra Aladro. Y es que, efectivamente, esta vez Bárbara da la cara con unas imágenes y unos documentos gráficos que no se conocían antes.

Joaquín Prat: "Lo que no va a contar es que chantajeó al Rey de España"

Ha sido en ese momento cuando Joaquín Prat ha señalado la línea roja que va a marcarse Bárbara Rey en su especial 'De Viernes' del lunes con toda seguridad pese a que se ha indicado que va a acudir sin filtros y sin vetos. "No sé lo que va a contar pero lo que desde luego no va a contar es que chantajeó al Rey de España, eso seguro que no", ha verbalizado el presentador.

Además, en el plató de 'Vamos a ver' hay quien se ha mantenido reticente. Es el caso de Adriana Dorronsoro, que ha barruntado que la madre de Sofía Cristo se va a centrar más en hablar de esos episodios que cuenta su hijo Ángel Cristo y que poco o nada va a aportar sobre el tema del rey emérito. En la línea de lo planteado por Joaquín Prat.

Y, tras escucharla, Isabel Rábago le ha frenado y ha pedido esperar para no adelantarse a los acontecimientos: "Escúchala que te va a sorprender, va a sorprender. Ten fe. Si esta cadena apuesta por el testimonio de Bárbara, ten fe porque va a sorprender su testimonio. Y va a sorprender muchísimo".