Iker Jiménez vuelve a la carga: señala a empresarios detrás de una 'campaña' en su contra

Este domingo, 8 de diciembre, Iker Jiménez ha vuelto a hacer uso de su programa 'Cuarto milenio' para seguir defendiéndose de las críticas tras la cuestionada cobertura de la DANA que hizo en 'Horizonte', y que supuso la salida del patrocinador principal de sus programas, el banco ING, ante toda la polémica.

Iker Jiménez se ha pronunciado en el 'Cierre' de 'Cuarto Milenio' sobre las "campañas en contra de lo Milenario, más que en contra de mí". "Uno no puede ser tan tonto de no saber quién es el enemigo. Quien se ha manifestado como enemigo en la ultranza no puedes ir luego como 'ey, ¿qué pasa, amiguete?'", ha comenzado analizando el comunicador.

Sin embargo, el presentador de Mediaset reconoce no guardar ningún rencor, ni se ampara en el "victimismo": "Yo no sé que ha pasado, no podemos ir por la calle. Lo que nos dicen ha variado. Esto es interesante porque yo he leído que el pueblo es ingobernable y muy inteligente, pero interpretan que ha habido una agresión que a ellos no les ha gustado".

"Ya basta de miedo", dice Iker Jiménez con contundencia. Y añade: "Si yo cuento mi historia no es para que ustedes se la cojan con papel de fumar, como hacen muchos, temerosos de que yo diga. A mí me han orquestado todo esto y no han podido. ¿Cómo los CEO de tantas empresas tienen miedo a quedar mal con quién? Yo al pueblo no lo veo así".

Iker Jiménez culpa a los empresarios de las campañas en su contra

En su opinión, todo esto que está sucediendo es una especie de realidad paralela que no tiene que ver nada con la realidad. "Una especie de nube que se retroalimenta y luego no hay tanta gente que piense de esa manera tan radical en ningún aspecto ni que quiera acabar con todo y descabezar a todo el mundo, encarcelarnos a los disidentes… Luego no te encuentran a nadie que sea así, ¿no es para preguntárselo?", continúa reflexionando el presentador de 'Cuarto Milenio' y 'Horizonte'.

Y concluye lanzando un mensaje a los empresarios: "Señores empresarios o personas influyentes, no tienen que hacer cosas tanto de cara a la galería, más que con ideas propias, diversas, con el miedo a no agredir ni ofender. Hay grandes compañías que hacen cosas en las que no creen, que lo hacen para que no les critiquen. Ha habido influencers que nos decían 'estoy contigo' y Gaitán les decía 'bueno, pues haz un vídeo o algo' y nos decían 'no, es que las marcas me pueden…'". De esta forma, deja entrever que muchos influencers no le han mostrado su apoyo en público por miedo a quedarse sin trabajo.