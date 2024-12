'Gran Hermano' expulsa al concursante con menos apoyo de la audiencia y se cae de la recta final

La final de 'Gran Hermano' está a la vuelta de la esquina y, por ello, los concursantes luchan por mantenerse en la casa. La audiencia también se ha movilizado y es que los espectadores llevan desde el pasado jueves votando en positivo a través del televoto habilitado por la organización. Un televoto que se ha detenido momentáneamente con motivo de la expulsión de Jorge.

Cabe recordar que el pasado jueves, tras la expulsión de Maica, Jorge Javier anunció un cambio trascendental en el sistema de votaciones. Debido a la cercanía de la final y tras las últimas nominaciones, el reality abrió un televoto en positivo para deliberar cuál de los siete concursantes debe ganar la actual edición de 'Gran Hermano'.

Dicha votación permanece abierta, eso sí, con seis concursantes ya que 'Gran Hermano' ha vivido una expulsión inesperada para los ya finalistas. Jorge Javier ha sido el encargado de comunicárselo después de los juicios que se han vivido durante la emisión del 'Límite 48 horas'. Antes, el presentador ha dado a conocer el estado de los porcentajes: 32%, 26%, 17%, 12% 5%, 5% y 3%.

Así se ha vivido la última expulsión de 'Gran Hermano'

De vuelta a la expulsión, el presentador de 'Gran hermano' ha dado a conocer la identidad del concursante que apenas aglutinaba un 3% de votos a su favor. Al término de la gala, Jorge Javier ha conectado con la casa para comunicar la decisión de la audiencia. "La audiencia ha decidido que siga siendo finalista Óscar, Ruvens y Violeta", ha comentado en un primer momento.

Poco después, el presentador ha vuelto a conectar con la casa para desvelar la identidad del expulsado o expulsada: Nerea, Juan o Jorge. Uno de ellos abandonaría la casa. Finalmente y a tenor de lo comunicado por Jorge Javier, Jorge se ha quedado a las puertas de la final como expulsado.

"La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa y no ganar 'Gran Hermano'... Jorge", fueron las palabras empleadas por el presentador. "Gracias a toda España y la gente que me ha apoyado hasta ahora, que he podido disfrutar de un sueño inimaginable. No me esperaba llegar tan lejos, he sido muy afortunado", han sido las primeras palabras del recién expulsado.