'Gran Hermano 2024' anuncia al tercer finalista, que se queda fuera de un reñido duelo final

Noche de emociones fuertes en 'Gran Hermano' con motivo de la final del reality tras más de cien días de concurso dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. El reality de convivencia ha puesto el broche de oro a una nueva edición con la proclamación de su ganador, pero antes, Jorge Javier ha reducido a un intenso duelo el televoto final debido al anuncio de Ruvens como tercer finalista.

Cabe recordar que el pasado martes, durante la semifinal del espacio, el listado de finalistas se redujo a tres concursantes: Óscar, Ruvens y Juan. Todo ello después de la expulsión de Violeta, quien se tuvo que conformar con una plaza fuera del podio. De vuelta a la final, Jorge Javier ha sido el encargado de pausar momentáneamente el televoto.

Antes, el presentador de 'Gran Hermano' ha dado a conocer el estado de las votaciones a través de los porcentajes ciegos. Mientras que uno de los finalistas se hacía con un elevado 45% de los votos, el segundo concursante clasificado por el momento reunía el 34% de los votos a su favor. Así pues, el tercer finalista ha tenido que conformarse con un 21%.

Así le ha comunicado Jorge Javier a Ruvens su tercera plaza en 'Gran Hermano'

Poco más tarde, Jorge Javier ha conectado con los tres finalistas y, con el sobre ya abierto, ha pronunciado las siguientes palabras: "La audiencia ha decidido que el tercer finalista de 'Gran Hermano' sea... Ruvens". Con ello, el joven se conforma con el bronce y deja vía libre hacia el maletín a su íntimo en la casa, Óscar, y a Juan. La reacción del joven no se ha hecho esperar y es que no ha dudado en abrazar a sus compañeros.

A pesar de su expulsión, desde plató han sido muchos los que no han dudado en gritar su nombre y vitorearle. Un gesto que Ruvens ha agradecido al tiempo que ha compartido: "No pasa nada, me lo imaginaba". Por su parte, el presentador de 'Gran Hermano' le ha comentado: "Enhorabuena a ti también porque te llevas el bronce de 'Gran Hermano'". "No es una derrota, es una súper victoria. Lo llevo a mucha honra y contentísimo de corazón", ha añadido el tercer finalista.