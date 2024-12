Gonzalo Miró habla de su futuro en televisión, un salto a la política y su "espina clavada"

Con el paso del tiempo, Gonzalo Miró se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la tertulia de 'Espejo Público'. Desde su llegada al matinal de Antena 3 en 2023, se ha convertido en uno de los inseparables de Susanna Griso, pero no siempre ha tenido buenas experiencias en la pequeña pantalla. En su última entrevista, el comunicador se ha sincerado sobre su peor momento en la pequeña pantalla.

En una entrevista para Relevo, el rostro de Atresmedia se ha sincerado como nunca sobre su participación en distintos espacios televisivos a lo largo de los años. Incluso pronunciándose sobre las acusaciones de intrusismo laboral por no ser periodista. "Siempre hay gente que cree que no debes estar ahí, que le estás quitando el pan al otro, que opinas sin saber…", explicó el televisivo.

Gonzalo Miró recuerda la única ocasión en la que casi abandona un plató de televisión

"Estoy muy pendiente de la actualidad, sigo mucho el fútbol, la política… No voy a los sitios a ciegas", aseguró Gonzalo Miró sobre cómo se prepara para ir a las distintas tertulias televisivas donde colabora, como 'Espejo Público' con Susanna Griso. Y el hijo de Pilar Miró no tardó en confesar cuál es el peor momento que recuerda de su paso por televisión, con pelos y señales.

"Una vez estuve a punto", explicó cuando el citado medio le preguntó si en alguna ocasión había pensado en abandonar un plató. "Tengo mucho sentido del ridículo y hubo una vez con Concha García Campoy tuve que hacer un sketch de una canción y lo pasé mal, de verdad", recordó Miró durante su encuentro con Relevo.

Sobre lo que también se sinceró fue sobre su futuro en televisión y si planea conducir algún día su propio programa. "He tenido muchas épocas en las que me hubiera gustado tener la oportunidad de presentar y nadie me lo ha dado", sentenció Gonzalo Miró. "La tuve con Concha, estando a su lado, durante muchos años, seguramente gracias a ella estoy en los medios de comunicación", añadió el tertuliano.

Su futuro en televisión: "No me han dado la oportunidad de presentar"

Gonzalo Miró en 'Espejo Público'

"Después de eso no me han dado la oportunidad de presentar y tengo una espinita clavada. Supongo que me han visto más de acompañamiento que de presentador, pero soy una persona que se tortura pensando en lo que no depende de mí", terminó asegurando el compañero de Miquel Valls y Susanna Griso en Antena 3.

Pero cuando le preguntaron sobre su futuro en televisión y si saltaría a la política, su respuesta fue más ambigua. "No me lo ha ofrecido nadie. ¿A hacer qué? Con mi vida actual tengo la ventaja de que solo soy esclavo de lo que yo digo, y me represento sólo a mí", espetó Gonzalo Miró antes de lanzar un dardo a Isabel Díaz Ayuso y el "periodismo de derechas". Cuando le preguntaron por periodistas que "están haciendo un mal por la unión del país", el televisivo señaló de lleno a Miguel Ángel Rodríguez, director del gabinete de la presidenta madrileña.

"Creo que no es periodista, pero ha amenazado con cerrar medios que no son afines a su ideología. Termino antes diciéndote quién lo está haciendo bien. Hay periodistas de derechas que me gustan y son buenos, como Pedro García Cuartango, que es un tipo al que hay que escuchar, razona, hace buenos análisis…", terminó señalando Miró.