Avance 'La Moderna', capítulo del jueves: el chantaje de Iván a Maruja y la posible libertad de Pietro

La Moderna' se encuentra en un gran momento tras anotar récord de temporada el pasado viernes. No obstante, cabe recordar que la serie vivirá un parón en su emisión el próximo viernes con motivo del festivo por ser el día de la Constitución.

En el capítulo de 'La Moderna' de este miércoles, Paula y Rodrigo no tenían otra opción que enfrentarse a la verdad: son hermanos y no pueden mantener una relación amorosa. Pepita aprovechaba este incómodo momento para contarle a Emiliano Pedraza que Rodrigo es su hijo. Emiliano se lo tomaba como una afrenta contra Pepita por no haberle contado antes esta información, y la propia Pepita se defendía de las acusaciones.

Paralelamente, don Emiliano le comunicaba a Fermín el interés americano por la fibra sintética, tras recibir un telegrama desde EEUU. Pero Fermín, por su parte, se mostraba impaciente por recibir el informe sobre Lázara.

A su vez, César consideraba que, tanto él como Maruja, deberían huir antes de que sea demasiado tarde. Su hermana Mercedes le pedía que actúe con sensatez.

Para Laurita la vida continúa siendo acosada por los periodistas, tropezándose con un fotógrafo. Por último, Antonia agradecía a Trini y Leonora las atenciones y preocupaciones prestadas respecto a Pietro . Mientras tanto, el propio Pietro decidía llevar a cabo una drástica decisión poniendo en peligro su salud.

¿Pero qué va a pasar en el nuevo capítulo de 'La Moderna' que se ofrecerá en La 1 de TVE el jueves 5 de diciembre a partir de las 16:30 horas antes de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje'?:

Avance del capítulo 289 de 'La Moderna'

Iván hará sufrir a su madre al decirle que no sabe si debe contarle a su padre todo sobre su romance con César. Maruja aprovechará para informar a César que Iván sabe que están juntos, y César se lo comunicará a Mercedes, quien ésta a su vez le pedirá a Iván que no revele a su padre el romance entre César y Maruja.

Iván le exigirá algo a su madre a cambio de su silencio: desea verse con él, porque quiere hacerle una oferta. Emiliano será incapaz de decirle a Maruja que Rodrigo es su hijo. Al final, el propio Emiliano le entregará a Fermín el informe sobre Lázara, el cual la exculpa. Aprovechando la ocasión, le revelará que Rodrigo es su hijo.

Por otro lado, Antonia informará a Esperanza que debe dirigirse a la embajada. Pero Esperanza lo escuchará todo y descubrirá que Pietro está secuestrado. Un Pietro que continuará negándose a comer. Por último, Giancarlo recibirá una nota que le propondrá un intercambio: su libertad a cambio de la de su padre.