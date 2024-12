Avance 'La Moderna', capítulo del miércoles: el descubrimiento de Emiliano y el acoso a Laurita

'La Moderna' se encuentra en un gran momento tras anotar récord de temporada el pasado viernes. No obstante, cabe recordar que la serie vivirá un parón en su emisión el próximo viernes con motivo del festivo por ser el día de la Constitución.

En el capítulo de 'La Moderna' de este martes, Emiliano rechazaba la oferta sexual de Lázara, ya que no necesitaba ese tipo de relación con ella. Le aseguraba que falsificará el informe que Fermín le ha solicitado sobre ella, pero a cambio requería su ayuda en el futuro.

Asimismo, Emiliano admitía estar preocupado tras el fracaso de la presentación de la fibra sintética, ya que para financiar la fábrica se vio obligado a hipotecar la finca en Argentina. Por suerte para él, una multinacional estadounidense mostraba interés en comprarle la patente de la fibra sintética.

César le comentaba a Maruja que sospecha que Iván sabe que han estado juntos en Toledo. Paralelamente, Teresa y Fermín, al estar al tanto del secuestro de Pietro, le aseguraban a Antonia que la apoyaban para mantener la mentira ante el resto de sus compañeros del Salón. Teresa informaba a las dependientas la versión acordada con Antonia sobre que Pietro no está enfermo, sino que está colaborando en una misión política para ayudar a Giancarlo.

¿Pero qué va a pasar en el nuevo capítulo de 'La Moderna' que se ofrecerá en La 1 de TVE el miércoles 4 de diciembre a partir de las 16:30 horas antes de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje'?:

Avance del capítulo 288 de 'La Moderna'

Paula y Rodrigo no tendrán otra opción que enfrentarse a la verdad: son hermanos y no pueden mantener una relación amorosa. Pepita aprovechará este incómodo momento para contarle a Emiliano Pedraza que Rodrigo es su hijo. Emiliano se lo tomará como una afrenta contra Pepita por no haberle contado antes esta información, y la propia Pepita se defenderá de las acusaciones.

Paralelamente, don Emiliano le comunicará a Fermín el interés americano por la fibra sintética, tras recibir un telegrama desde EEUU. Pero Fermín, por su parte, se mostrará impaciente por recibir el informe sobre Lázara.

A su vez, César considerará que, tanto él como Maruja, deberían huir antes de que sea demasiado tarde. Su hermana Mercedes le pedirá que actúe con sensatez.

Para Laurita la vida continúa siendo acosada por los periodistas, tropezándose con un fotógrafo. Por último, Antonia agradecerá a Trini y Leonora las atenciones y preocupaciones prestadas respecto a Pietro . Mientras tanto, el propio Pietro decidirá llevar a cabo una drástica decisión poniendo en peligro su salud.