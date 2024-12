Alaska da una respuesta inesperada al preguntarle por el duelo entre Broncano y Pedroche en las Campanadas

El liderazgo de Cristina Pedroche y su vestido podría verse amenazado este 2024 con la llegada del fenómeno por excelencia de la temporada a las Campanadas. David Broncano y Lalachus desembarcarán en la Puerta del Sol para intentar recuperar las audiencias que La 1 solía firmar antes del fenómeno 'reveal' por el que Antena 3 apuesta cada año con el atuendo de la de Vallecas. Sin embargo, hay quiénes, como Alaska, tienen claro que comenzarán el año de una forma muy distinta.

En La 1, Telecinco, Antena 3 o La Sexta, miles de familias alrededor de nuestro país consagran la despedida del año reuniéndose cada 31 de diciembre ante el televisor para comerse las uvas. Pero no es el caso de la intérprete de 'A quién le importa', que en unas recientes declaraciones para ABC ha dejado claro que no toma partida en el duelo y no seguirá ninguna retransmisión por un importante detalle.

Ni Pedroche ni Broncano, esto es lo que hará Alaska durante las Campanadas

"Este año me da un poco de pereza todo. Yo soy muy clásica, a mí me quitas a Anne y ya no sé qué hacer, entonces no lo sé", sentenció Alaska, dejando clara su predilección por el mítico rostro de la Nochevieja en detrimento de las nuevas apuestas de la cadena. "Me divertía mucho lo de los ‘Mozos de Arousa’, que tampoco están. ¿Sabes lo que te digo?", continuó expresando, para dejar clara su indiferencia.

Y la cantante parece tener claro cómo dará la bienvenida al 2025. "Voy a hacer como en los restaurantes, pones la radio, sacas una cacerola y das tú las campanadas. Las voy a dar yo en mi casa", confesó entre risas la mujer de Mario Vaquerizo. Por lo que parece que la intérprete se quedará sin disfrutar de lo que David Broncano tiene preparado para sus primeras Campanadas o bien no disfrutará tampoco de la importante novedad de Antena 3 este año.

"Este año por primera vez en la historia de Antena 3 tenemos otro set de las Campanadas", anunció Cristina Pedroche este mismo jueves durante su visita a 'El Hormiguero'. "Tenemos terraza más grande, entonces ahí no va a haber miedo de alturas, de anchos. Mi vestido va a poder ser gigante. Es el año en el que el vestido es el más grande y el año en el que es más Pedroche, las dos cosas", reveló además la presentadora, que al igual que Broncano, no contará este año con el apoyo de Alaska.